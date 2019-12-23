Искали 14 часов! Пропавший в Бишкеке мальчик нашелся

Ребенок пропал примерно в полдень воскресенья в центре города и нашелся поздней ночью в районе Ошского рынка.
Пропавший в Бишкеке девятилетний Иса Чолпонбаев нашелся спустя 14 часов, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.
Ребенок пропал 22 декабря примерно в 11:40 на пересечении проспекта Чуй и улицы Абдрахманова. Он потерялся возле подземного перехода. После обращения матери мальчика факт зарегистрировали в УВД Свердловского района.
Милиция вела поиски до ночи. Как выяснилось, в 1:30 один из столичных таксистов увидел мальчика возле здания "Кыял" на проспекте Чуй (Ошский рынок), о чем сразу сообщил в милицию.
Ребенка доставили в Ленинское РУВД и передали родителям. Те поблагодарили всех, кто помогал в поисках сына.
sputnik.kg
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