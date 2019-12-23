Завтра состоится прощальная церемония с Болотом Шамшиевым

Легендарный режиссер покинул свет на 78-м году жизни​

Легендарный режиссер, народный артист Кыргызстана Болот Шамшиев скончался 21 декабря на 78-м году жизни. Прощальная церемония с деятелем культуры состоится 24 декабря в 09.30. Об этом сообщает Министерство культуры, информации и туризма.​

Прощальная церемония пройдет в Кыргызском театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.​

Напомним, что известный артист в ноябре поступил в клиническую больницу управления делами президента и правительства КР.​

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