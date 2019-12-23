Опасного преступника в КР приговорили к расстрелу — события 23 декабря

Сотрудники милиции задержали подозреваемого по горячим следам, после очередной расправы. На суде он признался в содеянном, но не раскаялся.

Каждый день корреспонденты Sputnik Кыргызстан штудируют газетные архивы, чтобы выяснить, о чем писала пресса в последнюю сотню лет. Какие события обсуждала общественность в разные годы 23 декабря, читайте в новом выпуске рубрики "История одного дня из жизни Кыргызстана". При подготовке материала использованы архивы газет "Советская Киргизия" и "Вечерний Бишкек", а также сводки информационных агентств. Редакция Sputnik Кыргызстан благодарит за содействие коллектив Национальной библиотеки КР.

1936. "Советская Киргизия" рассказывала о коммунистке Салие. "Мужчинам трудно меня понять, я поступила в кружок Ворошиловских стрелков. Созданы все условия, чтобы я могла защищать родину. Я наравне с мужчинами обучаюсь военному делу. Мне, женщине, доверяют винтовку, шашку, коня. Я стреляю не хуже, чем все, упорно занимаюсь, чтобы быть первой", — признавалась девушка.

1943. Начались работы по подготовке к бурению первой нефтяной скважины в Майли-Сае.



1956. Одна из газет опубликовала жалобу столичного жителя. "Руководители города Фрунзе не заботятся об удобстве простых людей. Каждый год, как только начинается зима, улицы покрываются льдом, дороги не просыпаются песком. Однако рядом со зданиями министерств порядок", — отмечал мужчина.

1973. Книжные издательства СССР продолжали знакомить читателей с творчеством писателей из союзных республик. В этом году произведения Чингиза Айтматова были переведены на литовский язык.

1985. Суд приговорил к расстрелу 25-летнего рецидивиста Станислава Кадырова. Отец молодого человека продавал наркотики, после очередной сделки его застрелили. Станислав пошел по стопам родителя и в 17 лет попал за решетку. После освобождения он совершил серию убийств — жертвами преступника стали больше пяти одиноких пожилых людей. Около года Кадыров держал в страхе весь Фрунзе. Сотрудники милиции задержали его по горячим следам, после очередной расправы. На суде обвиняемый признался в содеянном, но не раскаялся.

1991. Большинство работников студии "Кыргызфильм" были оправлены в отпуск. Из-за тяжелого финансового положения сотрудникам много месяцев не выдавали зарплату.

2002. В Кыргызстане разгорелся скандал из-за продажи Майлу-Сууйского электролампового завода. Накануне объявили результаты тендера по продаже акций предприятия. Комиссия признала победителем фирму, предложившую наихудшие условия. После этого завод сменил несколько владельцев и пережил не один рейдерский захват.

2003. СМИ сообщали, что в Кыргызстане зарегистрировано более 16 тысяч человек с сахарным диабетом.

К концу 2019 года число диабетиков увеличилось до 62 тысяч.



2004. Айдар Акаев был избран президентом Национального олимпийского комитета КР. До назначения он работал советником министра финансов.

После мартовской революции 2005 года Акаев-младший бежал за границу. В отношении сына первого президента возбудили четыре уголовных дела, ущерб по ним составил около 3 миллионов долларов.

2011. Пресса сообщала о планах строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Министерство транспорта заявило, что проект будет реализован к 2018 году.

2015. В Швейцарии открылся магазин, где продавали кыргызские шырдаки и другие изделия из натурального войлока. Основателем бренда, популярного также во Франции и в Германии, стал Бернард Царнегин.

2018. Мэрия Бишкека запретила использовать фейерверки в местах скопления людей и близ административных зданий. Обращение к горожанам было сделано в связи с неблагоприятной экологической обстановкой в столице.

sputnik.kg