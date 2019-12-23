В соцсетях идет массовая поддержка Ширин Айтматовой. Люди цитируют произведения ее отца

В социальных сетях кыргызстанского сегмента началась акция.

Пользователи выражают поддержку в адрес экс-депутата парламента и политической активистки Ширин Айтматовой.

Флешмоб начался после ареста ее мужа Сыргака Кенжебаева и заключения его под стражу на два месяца. Часть кыргызстанцев предполагают, что арест Сыргака Кенжебаева имеет политический окрас и является давлением на экс-депутата.

kaktus.media