В соцсетях идет массовая поддержка Ширин Айтматовой. Люди цитируют произведения ее отца

В социальных сетях кыргызстанского сегмента началась акция.
Пользователи выражают поддержку в адрес экс-депутата парламента и политической активистки Ширин Айтматовой.
Флешмоб начался после ареста ее мужа Сыргака Кенжебаева и заключения его под стражу на два месяца. Часть кыргызстанцев предполагают, что арест Сыргака Кенжебаева имеет политический окрас и является давлением на экс-депутата.
kaktus.media
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