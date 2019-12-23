Кому сообщать о гололеде на улицах Бишкека — номера телефонов

Здесь вы найдете номера заместителей глав районных администраций, к которым можно обратиться по вопросам очистки тротуаров и посыпки дорог.



Жители Бишкека могут адресовать жалобы и предложения по очистке дорог и тротуаров от снега заместителям районных акимов, сообщает пресс-служба мэрии.

Связаться с ними можно по следующим номерам:

Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) — (0550) 99-79-27, (0312) 65-68-78;

Турсалиев Алмаз Джакыпбекович (Октябрьский район) — (0772) 19-20-74, (0312) 57-63-80;

Аскарбеков Мавлян Амангельдиевич (Первомайский район) — (0555) 66-60-96, (0312) 66-15-37;

Касымбеков Рустам Асаналиевич (Свердловский район) — (0703) 61-18-06, (0312) 36-07-07.

Мэрия также попросила водителей не оставлять машины на обочине, чтобы не мешать уборке снега.

sputnik.kg