Кому сообщать о гололеде на улицах Бишкека — номера телефонов

Здесь вы найдете номера заместителей глав районных администраций, к которым можно обратиться по вопросам очистки тротуаров и посыпки дорог.
Жители Бишкека могут адресовать жалобы и предложения по очистке дорог и тротуаров от снега заместителям районных акимов, сообщает пресс-служба мэрии.
Связаться с ними можно по следующим номерам:
Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) — (0550) 99-79-27, (0312) 65-68-78;
Турсалиев Алмаз Джакыпбекович (Октябрьский район) — (0772) 19-20-74, (0312) 57-63-80;
Аскарбеков Мавлян Амангельдиевич (Первомайский район) — (0555) 66-60-96, (0312) 66-15-37;
Касымбеков Рустам Асаналиевич (Свердловский район) — (0703) 61-18-06, (0312) 36-07-07.
Мэрия также попросила водителей не оставлять машины на обочине, чтобы не мешать уборке снега.
sputnik.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!