Погода в Бишкеке с 23 по 27 декабря

Штормовое предупреждение

23 декабря в Кыргызстане ожидается неустойчивая погода: на большей части территории снег. В Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской областях в предгорных и горных районах и по востоку Иссык-Кульской области ожидаются интенсивные осадки. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. В отдельных районах ожидается усиление западного ветра до 17-22 м/с.

24-26 декабря ожидается значительное понижение температуры воздуха:

в Чуйской, Таласской долинах ночью до -15…-20°, днем -3…-8°, по северу Чуйской области -7…-12°;

в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью -4…-9°, днем 0…5°, в предгорных районах ночью -7…-12°, днем -3…+2°;

в зоне земледелия Иссык-Кульской области -6…-11°, днем -3…+2°;

в Нарынской области ночью -20…-25°, днем -5…-10°, в Ат-Башинском районе ночью -24…-29°, днем -12…-17°, в горных районах ночью -15…-20°, днем -5…-10°, в высокогорных районах ночью -25…-30°, днем -10…-15°.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота, работу предприятий связи, энергетических и коммунальных служб. При интенсивных осадках ухудшится видимость на автодорогах, что приведет к затруднению движения автотранспорта.

В связи с выпавшими и ожидаемыми осадками 23 декабря в горных районах, на автодорогах Бишкек - Ош 121-138 км (пер. Төө-Ашуу), 198-255 км (пер. Ала-Бел, ущ. Чычкан), Мырзаке - Кара-Кулжа - Алайкуу 65-115 км ожидаются сход снежных лавин, снежные заносы, снежный накат и гололедные явления.

На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами в 500 метров.

Бишкек

23 декабря, понедельник

Ночью -12...-14 °C. В 8:00 было минус 7 градусов.

Днем -4...-6 °C, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

24 декабря, вторник

Ночью -15...-17 °C, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

Днем -3...-5 °C, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

25 декабря, среда

Ночью -10...-12 °C, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

Днем -1...-3 °C, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

26 декабря, четверг

Ночью -5...-7 °C, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

Днем +3...+5 °C, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

27 декабря, пятница

Ночью -4...-6 °C, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

Днем +7...+9 °C, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.



Прогноз погоды по Кыргызстану на 23-27 декабря

23 декабря на большей части территории Иссык-Кульской, Нарынской областей, в отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей снег. По востоку Иссык-Кульской области ожидаются интенсивные осадки. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

24 декабря ночью на большей части территории Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской, Иссык-Кульской, Нарынской областей, в отдельных районах Чуйской, Таласской областей снег.

24 декабря днем в отдельных районах Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской, Иссык-Кульской, Нарынской областей снег. В Чуйской, Таласской областях без осадков.

25 декабря без осадков. В отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей туман. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 24 декабря по акватории озера Иссык-Куль с усилением до 15-20 м/с.

26-27 декабря без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

Ориентировочный прогноз погоды на 28-29 декабря

28 декабря и 29 декабря ночью без осадков. Температура воздуха существенно не изменится.

29 декабря днем в отдельных районах снег. Понижение дневной температуры воздуха.

Подробный прогноз погоды по стране смотрите на официальном сайте Кыргызгидромета.

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