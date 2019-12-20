Какой будет госипотека в Кыргызстане до 2025 года — краткий обзор проект

Истекает срок действия нынешней государственной ипотечной программы. Разработана концепция новой, где есть немало нововведений.

На круглом столе председатель правления ОАО "Государственная ипотечная компаниz" Элмира Абжапарова презентовала концепцию обновленной жилищной программы правительства ("Ак Конуш"), рассчитанной на 2020-2025 годы.

В настоящее время действует программа "Доступное жилье 2015-2020". По ней выдано 4,4 тысячи кредитов на более 5 миллиардов сомов. В очереди 4 тысячи человек, совокупно в их заявках указано 8 миллиардов сомов.

Цели программы

Увеличение объемов жилищного строительства, привлечение инвестиций, введение новых финансовых инструментов (исламские ценные бумаги — сукуки, жилищные сертификаты) и использование старых ипотечных ценных бумаг. Также возможно субсидирование первоначального взноса и части процентной ставки, а также снижение самой ставки.

Объем финансирования

Недостатки нынешней госипотечной программы КР назвала специалист

Планируется, что он составит не менее 12,5 миллиардf сомов, из них 2,5 миллиарда пойдут на строительство жилья, а 10 миллиардов — на выдачу жилья. В ГИК надеются, что 40 процентов необходимых средств поступит от бюджета, от ипотечных бумаг — 10 процентов, а от доноров и инвесторов — 50 процентов.

Еще одно важное нововведение

Планируется в следующем году запустить систему контрактных жилищных сбережений. Она предусматривает период накопления: если человек своевременно вносит средства, то со временем он сможет получить кредит.

Изменения

Предлагается, например, увеличить максимальную цену выкупа жилья "под ключ" за один квадратный метр с 40 тысяч сомов до 60 тысяч сомов. До этого стройкомпании не могли предоставить жилье под такую цену. Также предлагается повысить максимальную площадь (сейчас 80 метров).

Ожидаемые итоги

Выдать 7,5 тысячи кредитов и построить порядка 100 тысяч квадратных метров жилья через Госстрой.

sputnik.kg

