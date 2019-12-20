Сотрудников предприятия не узнать — они в классической одежде и с новыми прическами снялись у спецмашин, на которых ежедневно ездят и делают чистым город.
Сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" переоделись в классическую одежду, сняв спецформу.
Сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" переоделись в классическую одежду, сняв спецформу
Пресс-секретарь муниципального предприятия Жибек Каракеева представила фото эксперимента, призванного показать сотрудников в другом свете.
"Иногда, чтобы стать совсем другим человеком, достаточно переодеться", — отмечает она.
Дворники и грузчики "Тазалыка" на фото в классической одежде с галстуками и бабочками. Они сфотографировались на базе предприятия возле спецмашин.
Ведомство благодарит всех, кто помог с фотосессией, предоставил одежду, обувь и мастеров, которые работали над прическами тазалыковцев.
sputnik.kg
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