Солдат Нацгвардии задержал подозреваемого в совершении грабежа в Бишкеке

Он поймал злоумышленника, который выхватил сумку у женщины и попытался скрыться
В Ленинское РУВД Бишкека 12 декабря с заявлением обратилась жительница столицы Т.Н. с просьбой принять меры в отношении неизвестного лица, который примерно в 20:20 часов этого же дня в микрорайоне «Джал» открыто завладел женской сумкой, в которой находились золотые ювелирные изделия, денежные средства в размере 1 тысячи долларов и 24 тысячи сомов, после чего попытался скрыться в неизвестном направлении.
Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района. Началось досудебное производство по статье 201 (грабеж) УК КР.
В этот день, примерно в 20:20 часов, неподалеку от места совершения преступления находился солдат Национальной гвардии Кыргызской Республики А.А., который моментально отреагировал на крики заявительницы и увидел, как злоумышленник, выхватив сумку у женщины, попытался скрыться. Пустившись в погоню, служащий задержал правонарушителя А.М. 1993 года рождения и передал прибывшим сотрудникам милиции второго отдела ГОМ УВД Ленинского района. Подозреваемый А.М. был доставлен в следственную службу и в порядке статьи 98 УПК КР водворен в ИВС ГУВД Бишкека.
В настоящее время проводятся дополнительные следственные действия и оперативные мероприятия в рамках досудебного производства по установлению возможной причастности подозреваемого к другим аналогичным преступлениям, совершенных на территории столицы.
VESTI.KG
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