На Иссык-Куле несколько мужчин полгода насиловали 13-летнюю. Милиция не принимала мер

На Иссык-Куле несколько мужчин полгода насиловали 13-летнюю девочку. Об этом редакции Kaktus.media сообщили сотрудники силовых структур.

По их словам, в конце ноября 2019 года оперуполномоченные службы криминальной милиции Иссык-Кульской области получили информацию о том, что пропала 13-летняя девочка. Ее родители не обращались с заявлением в ОВД. При этом они самостоятельно разыскивают ее.

По данному факту были начаты разыскные мероприятия. Через несколько дней девочку нашли с 40-летним соседом. В ходе дальнейшего разбирательства стало известно, что 40-летний мужчина в мае 2019 года изнасиловал 13-летнюю, пользуясь тем, что родители девочки проживают в Бишкеке, а за ней присматривает ее слепой дедушка.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, начато досудебное разбирательство.

Кроме того, Kaktus.media стало известно, что следователь не принял заявление от родственников 13-летней девочки по факту изнасилования, а просто возбудил уголовное дело по факту. Также стало известно, что девочку насиловал не только 40-летний подозреваемый, но и его друзья - с мая по ноябрь 2019 года. Однако следственная служба не принимает данный факт во внимание.

По некоторым данным, следователь предложил родственникам потерпевшей взять денег с мужчин, которых милиционеры подозревают в изнасиловании, и забыть о них.

В УВД Иссык-Кульской области сообщили, что действительно подобный факт есть. Подозреваемый, 1979 года рождения, арестован и заключен под стражу. Следствие продолжается.

kaktus.media