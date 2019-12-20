В Бишкеке задержан подозреваемый в джихадизме. У него нашли паспорт КР

Мужчину водворили в изолятор временного содержания. Его обвиняют в нарушениях законов Кыргызстана.
В Бишкеке задержан иностранец, подозреваемый в членстве в международной террористической организации, сообщила пресс-служба ГКНБ.
38-летний мужчина также подозревается в причастности к джихадистской деятельности, использовании фиктивного паспорта гражданина Кыргызстана и незаконном пересечении госграницы.
Мужчину задержали 19 декабря и водворили в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ.
Ведется следствие.
sputnik.kg
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