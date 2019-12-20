В школе №6 все учителя младшей школы написали заявления об увольнении

В школе-гимназии №6 Бишкека 12 учителей начальной школы написали заявления об увольнении.

Если учителя и правда не выйдут на работу в январе будущего года, то более 800 учеников младших классов учить будет некому. А найти новых педагогов в середине учебного года просто нереально.

Сами учителя настроены решительно. Они говорят, что здесь их держали только преданность учебному заведению и любовь к детям. Педагоги подчеркивают, что

проблемы копились годами, просто в последнее время нападки отдельных родителей стало невозможно терпеть.

"Если современным родителям не нравится то, как мы учим, то мы можем уйти, - говорят педагоги. - Правда, мы не уверены, что за последние 10 лет в стране появилось много хороших учителей. А те молодые специалисты, что все-таки есть, не торопятся идти в муниципальные школы".

Каждая из учительниц, написавших заявление, преподает в две смены, где работает с 40 и более учениками, а потом еще идет домой и проверяет тетради.

Подчеркнем, что 8 из 12 педагогов, написавших заявление, - пенсионного возраста.

"У учителей зарплата небольшая, а пенсия еще меньше. Поэтому когда пришло время выйти на пенсию, мы решили поработать. Тем более что энергии у нас много, а желающих нас заменить мало, - отметили педагоги. - Более того, мы не перестали заниматься самообразованием. Каждая из нас прошла разнообразные курсы переквалификации, каждая следит за тенденциями в образовании, является отличным специалистом. Младшая школа у нас считалась всегда одной из лучших в городе, и родители шли на учителей".

Педагоги говорят, что требования некоторых родителей доходят до абсурда. Причем проблема в том, что родители не пытаются поговорить с самими учителями, а сразу жалуются в вышестоящие инстанции.



"За последние три года эта тенденция настолько вошла в привычку родителей и вышестоящих ведомств, что мы пишем объяснительные по различным вопросам чуть ли не каждый месяц", - жалуются учителя.

Учителя утверждают, что готовы искать компромиссы и идти навстречу родителям. Но сейчас они не понимают, чего именно от них хотят.

kaktus.media