Штормовое предупреждение по Кыргызстану — на выходных снег, будут морозы

На выходных ожидается снегопад. В Нарынской области на следующей неделе температура воздуха может достигать до 30 градусов мороза.
МЧС распространило штормовое предупреждение по Кыргызстану — ожидаются снег и морозы, сообщила пресс-служба министерства.
21 декабря днем и 22,23 декабря на большей части территории страны интенсивный снег.
На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. В отдельных районах ожидается усиление западного ветра до 15-20 метров в секунду.
24-26 декабря ожидается значительное понижение температуры воздуха. в Чуйской, Таласской долинах ночью до -15…-20 градусов, днем –3…–8 градусов, по северу Чуйской области от –7 до –12 градусов, в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью –4…–9 градусов, днем 0…5 градусов выше нуля, в предгорных районах ночью –7…–12, днем –3…+2.
В зоне земледелия Иссык-Кульской области ночью –6…–11 градусов, днем –3…+2, в Нарынской области ночью –20…–25 градусов, днем –5…–10, в высокогорных районах ночью –25…–30 градусов, днем –10…–15.
sputnik.kg
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