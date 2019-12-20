Новорожденной Ямине нужна срочная операция, иначе она ослепнет

Важен каждый день, но ее папа – простой разнорабочий, а мама – домохозяйка
Четырехмесячной Ямине Мукановой нужна срочная операция. Ретинопатия недоношенных, или отслойка сетчатки обоих глаз может привести к тому, что малышка полностью ослепнет.
Спасти зрение ребенка могут казахстанские врачи – родители девочки уже договорились с медиками в Алматы.
Но операция стоит 70 тыс. сомов. Это неподъемная сумма для Марсбека и Жаркын, потому что они – обычные разнорабочий и домохозяйка с диагнозом «гепатит А». А деньги нужны срочно, в течение нескольких дней, иначе будет слишком поздно.
Сейчас Ямина находится в реанимации Бишкекской городской клинической больницы №4.
Только помощь неравнодушных может сохранить зрение долгожданному и единственному ребенку Марсбека и Жаркын.
Связаться с родителями Ямины можно по телефонам 0(501)177711 (Марсбек Мукан уулу), 0(705) 617788 (Жаркын Мамырканова).
Ретинопатия недоношенных — это заболевание глаз, возникающее вследствие нарушения развития сетчатки (светочувствительной области глаза) у недоношенных малышей. Заболевание может привести к полной потере зрения.
VESTI.KG
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