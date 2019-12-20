Минздрав ответил, когда откроют кыргызско-турецкую больницу, построенную год назад

Вчера, 19 декабря, депутат Эмиль Токтошев на заседании парламента поднял вопрос об открытии Бишкекской государственной больницы кыргызско-турецкой дружбы.

"Турция построила нам больницу. Уже полтора года как завершились строительные работы. Но до сих пор она не заработала. По какой причине она не открывается? Мы не можем начать работу даже в больнице, которую нам построили", - возмутился депутат.

Министерство здравоохранения прокомментировало вопрос открытия больницы. По данным пресс-службы МЗ КР, Кыргызстан ждет ратификацию соглашения со стороны Турции.

"В настоящее время кыргызская сторона ожидает от турецкой стороны информацию о выполнении Турецкой Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу. Как только будет получен официальный ответ со стороны Турецкой Республики о завершении ратификации, министерства здравоохранения двух стран начнут процедуру создания государственной больницы как юридического лица", - пояснили в министерстве.

В ответе Минздрава КР поясняется: "Постановлением Жогорку Кенеша №3013-VI от 18 апреля 2019 года был принят Закон "О ратификации Соглашения между правительством Кыргызской Республики и правительством Турецкой Республики об открытии, совместном управлении и передаче Бишкекской государственной больницы кыргызско-турецкой дружбы и получении гражданами Кыргызской Республики образования в Турецкой Республике в сфере медицины и медицинских специальностей, подписанного 1 сентября 2018 года в Бишкеке", инициированный правительством (постановление от 11 февраля 2019 года №48).

Закон Кыргызской Республики №68 от 28 мая 2019 года был подписан президентом Сооронбаем Жээнбековым и опубликован в Газете "Эркин-Тоо" №46 от 31 мая 2019 года, а также во исполнение статьи 2 указанного закона КР Министерство иностранных дел КР направило ноту за исх. №11-011/2088 от 18.06.2019 г. в адрес Министерства иностранных дел Турецкой Республики о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления вышеуказанного соглашения в силу".

Напомним, президент Сооронбай Жээнбеков подписал закон о ратификации соглашения между правительствами Кыргызстана и Турции об открытии, совместном управлении и передаче Бишкекской государственной больницы кыргызско-турецкой дружбы, а также получении кыргызстанцами образования в Турции в сфере медицины.

Закон принят Жогорку Кенешем 18 апреля 2019 года. Но еще 1 апреля 2016 года мэрия Бишкека, Министерство здравоохранения КР и Турецкое агентство по сотрудничеству и координации подписали проектное соглашение о строительстве больницы. Для строительства больницы кыргызско-турецкой дружбы выбрали территорию Городской клинической больницы №1 на ул. Фучика. Больницу построили еще осенью 2018 года, но чиновники в Кыргызстане настаивали, чтобы менеджмент в больнице был от КР. Турция же сомневалась, что менеджмент в медицине позволит эффективно управлять больницей такого уровня.

kaktus.media