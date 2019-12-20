Льготная растаможка авто — таможня КР будет работать до полуночи без выходных.

В новом году будут другие правила растаможки авто, которые ввозят из третьих стран.
Пункты оформления машин на таможне будут работать до полуночи и без выходных до 1 января 2020 года, сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Кыргызстана.
31 декабря 2019 года в 23:59:59 заканчивается период действия льготных ставок таможенных пошлин в отношении машин, которые ввозятся гражданами для личных целей из третьих стран.
Чтобы не было очередей, изданы приказы начальников железнодорожной таможни "Северная" и таможни "Северо-Восточная" о продлении рабочего времени в местах таможенного оформления с 20 по 31 декабря без выходных и до 00:00.
Таможенное оформление можно произвести в следующих таможенных органах:
железнодорожная таможня "Северная", МТО "Автомобильный". Адрес: Бишкек, улица Чолпон-Атинская, 2а;
Северо-восточная таможня, МТО "Автомобильный". Адрес: село Военно-Антоновка, ул. Степная, авторынок "РИОМ Авто".
Напоминаем, что Евразийская экономическая комиссия не одобрила продление льготного режима.
Как в новом году будут растаможиваться автомобили, читайте в материале Sputnik Кыргызстан.
sputnik.kg
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