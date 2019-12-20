В Бишкеке накрыли интернет-магазин по продаже наркотиков.

МВД ведет следствие по факту отмывания денег, добытых преступным путем, — о продаже наркотиков в Бишкеке и Чуйской области.
В Бишкеке пресекли работу интернет-магазина по бесконтактной продаже наркотиков, сообщила пресс-служба Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД.
В Бишкеке пресекли работу интернет-магазина по бесконтактной продаже наркотиков
Организаторы магазина занимались распространением запрещенных веществ на территории Бишкека и Чуйской области, находя клиентов в Сети.
При проведении следственных действий и обысков в одном из домов в Бишкеке у 35-летнего мужчины были обнаружены:
ноутбук;
жесткий диск;
Wi-Fi роутеры;
флеш-карты;
аппарат для активации SIM-карт;
сотовые телефоны;
банковские карты Кыргызстана и России;
электронные весы;
пакеты с фиксатором (Zip-lock) для фасовки наркотиков;
одноразовые перчатки.
Организаторы магазина занимались распространением запрещенных веществ на территории Бишкека и Чуйской области, находя клиентов в Сети
Найдены наркотики: марихуана голландского происхождения, гашишное масло в шприцах, порошкообразное вещество белого цвета, леденец желтого цвета с содержанием тетрагидроканнабинола (ТГК), сушеные галлюциногенные грибы.
В рамках досудебного производства проводятся специальные следственные действия по установлению факта легализации (отмывания) денег, добытых преступных путем, а также по установлению других лиц, причастных к данному наркопреступлению.
sputnik.kg
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