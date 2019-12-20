В Бишкеке накрыли интернет-магазин по продаже наркотиков.

МВД ведет следствие по факту отмывания денег, добытых преступным путем, — о продаже наркотиков в Бишкеке и Чуйской области.

В Бишкеке пресекли работу интернет-магазина по бесконтактной продаже наркотиков, сообщила пресс-служба Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД.

В Бишкеке пресекли работу интернет-магазина по бесконтактной продаже наркотиков

Организаторы магазина занимались распространением запрещенных веществ на территории Бишкека и Чуйской области, находя клиентов в Сети.

При проведении следственных действий и обысков в одном из домов в Бишкеке у 35-летнего мужчины были обнаружены:

ноутбук;

жесткий диск;

Wi-Fi роутеры;

флеш-карты;

аппарат для активации SIM-карт;

сотовые телефоны;

банковские карты Кыргызстана и России;

электронные весы;

пакеты с фиксатором (Zip-lock) для фасовки наркотиков;

одноразовые перчатки.



Организаторы магазина занимались распространением запрещенных веществ на территории Бишкека и Чуйской области, находя клиентов в Сети

Найдены наркотики: марихуана голландского происхождения, гашишное масло в шприцах, порошкообразное вещество белого цвета, леденец желтого цвета с содержанием тетрагидроканнабинола (ТГК), сушеные галлюциногенные грибы.

В рамках досудебного производства проводятся специальные следственные действия по установлению факта легализации (отмывания) денег, добытых преступных путем, а также по установлению других лиц, причастных к данному наркопреступлению.

sputnik.kg