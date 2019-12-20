Муж Ширин Айтматовой фигурирует еще в одном уголовном деле — МВД

Вчера ГКНБ задержал супруга Ширин Айтматовой по подозрению в крупном мошенничестве. МВД заявило, что он фигурирует еще в одном уголовном деле.

Гражданский муж экс-депутата ЖК Ширин Айтматовой — Сыргак Кенжебаев фигурирует еще и в уголовном деле, связанном с контрабандой, сообщает пресс-служба МВД Кыргызстана.

В ноябре текущего года одно из местных СМИ опубликовало обращение кыргызстанца Виктора Гавришева, что в отношении его сына Егора Гавришева и других лиц незаконно сфабриковали уголовное дело. С его слов, за этим стоят следователь ГУВД Бишкека Урмат Баялиев, супруг Айтматовой Сыргак Кенжебаев и некий гражданин России Сергей Богданов.



МВД пояснило, что речь идет об уголовном деле, которое возбудили в 2013 году по статьям "Злоупотребление служебным положением" и "Халатность". В материалах говорится, что Егор Гавришев с января 2012-го по февраль 2013 года ввез 810 спутниковых телефонов на 808 тысяч долларов, но не заплатил за растаможку 20,2 миллиона сомов. Соответствующие копии сопроводительных документов представил россиянин Сергей Богданов.

Вскоре в отношении Егора Гавришева завели отдельное уголовное дело по статьям "Контрабанда" и "Уклонение от уплаты таможенных платежей". 19 февраля 2019 года его задержали в аэропорту "Манас", а на следующий день поместили под домашний арест.

"В целях объективного расследования, установления всех обстоятельств дела и возможных фактов правонарушений со стороны Сыргака Кенжебаева уголовное дело принято в досудебное производство Следственной службой МВД. По результатам расследования будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

ГКНБ задержал Сыргака Кенжебаева вчера по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. С заявлением обратился гражданин Китая, участвовавший в тендере по реализации второго этапа проекта "Безопасный город". Он утверждает, что Кенжебаев обманом завладел 350 тысячами долларов. ГКНБ добавил, что имеет неопровержимые доказательства того, что Кенжебаев дополнительно требовал 250 тысяч долларов.

sputnik.kg