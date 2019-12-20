Султан Раев отметил юбилей. Той посетили известные личности и влиятельные политики

Вчера, 19 декабря, Султан Раев отметил свой день рождения.

Торжество посетили известные деятели культуры и искусства Кыргызстана и соседних стран, а также практически весь политический бомонд,

В официальной биографии Раева указано, что он родился в июле 1958 года, а значит ему уже 61 год, но на баннере в ресторане было указана цифра "60 лет" и все гости поздравляли его с 60-летием.

Гости опубликовали в социальных сетях фото и видео мероприятия. Раева поздравили деятели культуры из Узбекистана, Казахстана, России, известные писатели, артисты и общественные деятели Кыргызстана. Также свои поздравления прислал спецпредставитель Владимира Путина по вопросам культурного сотрудничества Михаил Швыдкой.

На юбилее присутствовали и известные политики. Среди гостей были вице-спикер Аида Касымалиева, лидер парламентской фракции Алмазбек Баатырбеков, депутаты Искендер Матраимов, Асылбек Жээнбеков, Алиярбек Абжалиев, Нурбек Алимбеков, Алмазбек Токторов, Аалы Карашев, Зиядин Жамалдинов, Алмазбек Эргешов. Они по традиции надели на Раева головной убор из меха и белый чепкен, после чего каждый из них вручил юбиляру свой конверт.

Также присутствовали министр культуры Азамат Жаманкулов, Адахан Мадумаров и другие известные люди.



Справка:

Султан Раев - писатель, драматург, экс-министр культуры. Народный писатель Кыргызской Республики (2011). Лауреат Межгосударственной премии СНГ (2010), лауреат премии им. Ленинского комсомола Киргизии, премии им. Т.Абдумомунова.Обладатель золотой медали "Чингизхан" (Монголия, 2006); лауреат международной премии фонда "Ататюрка" с вручением золотой медали (2005); обладатель премии "Золотая роза" (лично от Президента Грузии М.Саакашвили, 2006); лауреат международной премии "Дэниель" (Республика Корея, 2006); лауреат премии имени Ломоносова Академии обороны, правопорядка и безопасности Российской Федерации, 2007 (в области искусства)

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