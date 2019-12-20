Дерзкий угон дорогого авто привлек внимание бишкекчан — истории 20 декабря

Ровно три года назад в Бишкеке объявили план "Перехват": неизвестные угнали новый внедорожник весьма необычным способом.

Корреспонденты Sputnik Кыргызстан успели надоесть работникам столичной библиотеки. Каждый день мы внимательно изучаем газетные архивы, чтобы выяснить, о чем писала пресса в последнюю сотню лет. Какие события волновали общественность в разные годы 20 декабря, читайте в новом выпуске рубрики "История одного дня из жизни Кыргызстана".

При подготовке материала использованы архивы газет "Советская Киргизия" и "Вечерний Бишкек", а также сводки информационных агентств. Редакция Sputnik Кыргызстан благодарит за содействие коллектив Национальной библиотеки КР.

1936. Жителей Фрунзе неприятно удивила выходка столичного торговца: сотрудник Киргизторга продавал обувь только знакомым, друзьям и родственникам. Месяц назад в магазин поступили калоши. Нерадивый продавец составил списки своих товарищей и других близких людей и раздал им поступивший товар. Начальство не обратило внимания на вопиющее нарушение, поэтому недобросовестный торговец остался безнаказанным.

1940. Предприятия Киргизии освоили новые виды товаров широкого потребления. Уже в начале следующего года в продажу поступит первая партия никелированных кроватей и более 200 кухонных столиков. Последние отличались удобством: в них легко помещался комплект посуды для небольшой семьи. Заводы начали готовить к запуску производство эмалированной посуды.

1956. Женщины из села Орловка написали в "Советскую Киргизию" гневное письмо. Молодые мамы с нетерпением ждали открытия детских яслей, и наконец-то их мечта сбылась. Однако руководство нового учреждения не позаботилось об элементарных благах для малышей: для яслей не закупили ни детских столиков, ни стульев. Дети обедали стоя и, устав, садились на пол. В свободное время малыши скучали от безделья: в яслях не было ни одной игрушки.

1965. Столичные власти подвели итоги соревнований между районами города в подготовке школ к учебному году. Премию в 2 тысячи рублей присудили Ленинскому району, денежными призами наградили школу № 57. В Свердловском районе лучшими признали школы № 16 и 45, по Первомайскому победителями стали учебные заведения № 29 и 38.



1973. Государственный комитет цен Совета министров СССР установил новые тарифы на междугородные телефонные разговоры. Такую меру власти приняли в связи с широкой автоматизацией связи. Стоимость звонка зависела от расстояния и продолжительности разговора. К примеру, стоимость одной минуты разговора с Москвой равнялась 35 копейкам, звонок в Рыбачье или Талас обходился в 15 копеек. Связаться с Токмоком, Быстровкой или Сокулуком фрунзенцу было еще проще: звонок стоил 5 копеек за минуту связи.

1986. Большая группа артистов советского балета побывала в Никарагуа с гастролями. В числе ее участников был и солист Киргизского государственного академического театра оперы и балета Чолпонбек Базарбаев. Это был далеко не первый зарубежный визит прославленного артиста: танцовщик покорял публику в Дании, Швеции, Германии, Италии…

1991. В Бишкеке двое неизвестных отобрали у столичной жительницы четыре авиабилета, 500 рублей и паспорт. Инцидент произошел недалеко от агентства одной из популярных туркомпаний. "Судя по всему, преступники намереваются скрыться от наказания на самолете", — отмечали в газетах.

2002. За 11 месяцев года промышленный спад в Кыргызстане приблизился к отметке 18 процентов.

2004. В столичной газете рассказали историю иностранца, который перенес около 50 операций. В детстве он получил страшный ожог, повредив 85 процентов кожи. Мальчику чудом удалось спастись, однако его ноги перестали сгибаться, а голова не поворачивалась. Больного отправили в Кыргызстан к известному пластическому хирургу Мусе Матееву. Доктор решился на сложную операцию и не оплошал: ему удалось буквально перекроить тело мужчины и подарить пациенту новую жизнь.



2006. К Новому году готовились не только муниципальные службы, но и пожарные. Они обследовали около 400 объектов, где намеревались отметить главный зимний праздник. Большая часть приходилась на школы и детские сады. Противопожарная служба обнаружила немало нарушений — в итоге к ответственности привлекли более 150 работников, взыскав с них штраф. Около 30 помещений и вовсе приостановили деятельность.

2010. Экс-мэр Бишкека Арстанбек Ногоев занял пост первого вице-премьера правительства Пензенской области. Напомним, что в должности столичного градоначальника в Кыргызстане он находился с 2005-го по 2007 год. Спустя время Ногоев возглавил отечественный Минсельхоз. Но, по его же признанию, наладить работу там не удалось, потому что "определенный круг лиц в ведомстве не считал нужным прислушиваться".

2013. Зарылбека Рысалиева освободили от должности председателя Государственной службы исполнения наказаний. Через четыре года он стал депутатом Жогорку Кенеша от партии "Республика — Ата-Журт". Сейчас Рысалиев находится под домашним арестом по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

2015. Исполнитель из Кыргызстана Кайрат Примбердиев вышел в финальный тур телепроекта "Главная сцена" на канале "Россия-1". Члены жюри были недовольны первым номером артиста и дали ему возможность исполнить другую песню. Кыргызстанец проникновенно исполнил композицию этих же авторов "Куда уходит детство" и получил шанс участвовать в последнем туре проекта.

После финального выступления российская певица Елена Ваенга пригласила Примбердиева спеть на ее концерте в Санкт-Петербурге.



2016. В Бишкеке неизвестные угнали машину прямо из автосалона. Мужчины представились покупателями, попросили разрешения проехаться и скрылись на внедорожнике. Милиция объявила план "Перехват". Ранее внимание жителей столицы привлек аналогичный случай. Тогда с заявлением в милицию обратился 31-летний горожанин. Он сообщил, что 20 октября примерно в 23.00 на пересечении проспектов Чуй — Шабдан Баатыра парень, обещая купить автомашину марки Lexus GX470 за 968 800 сомов, сел в нее и скрылся в неизвестном направлении. Предприимчивого угонщика удалось задержать.



sputnik.kg