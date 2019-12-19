В соцсети поругались Эдиль Байсалов и Чолпон Джакупова. В чем дело?

Байсалов обвинил Джакупову в трайбализме.
Во вторник, 17 декабря, Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Великобритании Эдиль Байсалов и экс-депутат ЖК, руководитель правовой клиники "Адилет" Чолпон Джакупова вступили в конфликтный спор по весьма чувствительной теме для Кыргызстана - деление страны на север и юг.
В Сети появились скрины якобы высказываний Джакуповой, где она делит страну на север и юг (подчеркнем, скрины были подделкой, Джакуповой эти высказывания не принадлежат).
Байсалов обвинил Джакупову в трайбализме.
Он сообщил Kaktus.media, что ему прислали эти скрины.
"Я всегда санитарю данный вопрос, и пользователи соцсетей могут это подтвердить. Я не приемлю разделение страны. Джакупова меня заблокировала, и посыпались обвинения в мой адрес, что я критикую ее по заказу властей", - сказал он редакции Kaktus.media.
Чолпон Джакупова выступила с ответом.
"Байсалов бессовестным образом использовал коллаж с заявлениями, которые мне не принадлежат", - подчеркнула она.
Джакупова напомнила, что Байсалов не является ее другом, но в трудные минуты она оказывала ему поддержку.
Позже Джакупова написала: "Байсалов признал, что пост принадлежит не ей".
"В отличие от Байсалова, я не сбегала от допросов, судов и нападений, не прячусь и не плачусь, даже когда тяжко, потому что понимаю публичность - это тяжелая ноша. Она требует и мужества, и достоинства. С последним у упомянутого, к сожалению, проблемы", - заявила она.
Свой ответ Эдиль Байсалов также опубликовал в Facebook.
"Даже после того, как я указал на неуместность ее каких либо попреков якобы оказанной мне помощью, она не угомонится, теперь приводит какие то рыдания. В этом ее суть. Она давно использует грантовые средства в своих личных и политических целях. Решает кому давать защиту, а кому нет. Я буду ставить вопрос перед ее донорами, чтобы эти решения принимались панелью независимых экспертов, а не ею лично. Хватит жировать на людских бедах, а потом еще и попрекать этим", - высказался он (стиль и орфография автора сохранены. - Прим. Kaktus.media).
Байсалов также подчеркнул, что, как гражданин КР, имеет право высказываться по поводу событий, происходящих в стране. У него есть только ограничение - не наносить урон международным отношениям.
URL: https://kaktus.media/403059
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