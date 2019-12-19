Сооронбай Жээнбеков 25 декабря встретится с журналистами по итогам уходящего года

Накануне в аппарате президента не смогли ответить, состоится ли пресс-конференция главы государства

Накануне Vesti.kg обратились в пресс-службу аппарата президента с вопросом о том, планирует ли Сооронбай Жээнбеков провести традиционную встречу с журналистами по итогам уходящего года. Однако там воздержались от ответа.

- Мы позже сообщим, состоится ли пресс-конференция президента, - сказали вчера в аппарате президента.

Однако сегодня было распространено официальное сообщение о том, что глава государства проведет итоговую пресс-конференцию 25 декабря в госрезиденции «Ала-Арча».

Напомним, 19 декабря 2018 года Сооронбай Жээнбеков провел свою первую итоговую пресс-конференцию в должности президента.





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