Прошел ровно год. В ГСБЭП ответили, что уточняют, завершена ли проверка имущества Матраимова

В Финполиции пообещали предоставить ответ в ближайшее время
Ровно год назад президент Сооронбай Жээнбеков поручил правоохранительным органам проверить имущество экс-замглавы таможни Раимбека Матраимова. Делом занялся Финпол. В этой связи Vesti.kg поинтересовались в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями (Финполиция), на какой стадии находится проверка.
В пресс-службе ГСБЭП ответили, что уточняют, завершена ли проверка по имуществу Раимбека Матраимова, и пообещали предоставить ответ в ближайшее время.
Напомним, на первой итоговой пресс-конференции, прошедшей 19 декабря 2018 года, президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что семья Матраимовых всегда работала на СДПК, а потом стала неугодной. Глава государства заверил, что даст соответствующее поручение правоохранительным органам.
ГСБЭП в конце января 2019-го по поручению аппарата президента начала проверку имущества уволенного в ноябре 2017 года заместителя главы Таможенной службы Раимбека Матраимова.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 28 мая поручил Финполиции ускорить проверку имущества экс-заместителя председателя таможни. Он заявил, что нужно предоставить общественности полную, объективную информацию об имуществе Матраимова.
Радио «Азаттык» 29 мая опубликовало расследование «По следам выведенных из Кыргызстана миллионов долларов», в котором рассказывается о выводе с 2011 по 2017 год из республики через различные банки около 700 млн долларов. Деньги переводились в самые разные страны по всему миру – от Гонконга до США.
Пресс-служба Финпола 3 июня сообщила, что начальник управления внутренних расследований и безопасности ГСБЭП Исламбек Матраимов был освобожден от должности 22 мая по собственному желанию.
Глава ГСБЭП Бакир Таиров 22 июня в интервью радио «Азаттык» заявил, что расследование, связанное с проверкой имущества Раимбека Матраимова, завершится на неделе. Кроме того, он ответил, что этот вопрос стал резонансным в обществе.
Финполиция 24 июля подвела итоги проверки по имуществу Раимбека Матраимова, зарегистрированному в Кыргызстане. Кроме этого, ГСБЭП направила запросы для установления имущества Матраимова и его близких за пределами КР.
ГСБЭП 10 сентября сообщала Vesti.kg, что проверка по имуществу экс-заместителя председателя ГТС Раимбека Матраимова все еще продолжается. «Финпол» ждал ответы на отправленные запросы из ряда зарубежных стран.
В одной из гостиниц Стамбула 10 ноября неизвестный застрелил Айеркена Саймаити. В прессе его называли бизнес-партнером семьи Раимбека Матраимова.
Президент 12 ноября уволил Эркина Сопокова с должности генерального консула Кыргызстана в Турции.
Радио «Азаттык», Kloop и OCCRP 21 ноября опубликовали вторую часть расследования о том, как из Кыргызстана вывели 700 млн долларов.
Депутат ЖК Искендер Матраимов 22 ноября вышел из состава комиссии по расследованию ситуации вокруг убийства Айеркена Саймаити.
Бакир Таиров 26 ноября сообщил, что из КР вывели не 700, а 932 млн долларов.
Мухаммедкалый Абылгазиев 28 ноября заявил, что в 2018 году из страны перевели 90 млрд долларов.
Раимбека Матраимова 29 ноября вызвали на допрос в ГКНБ.
Радио «Азаттык», Kloop и OCCRP 4 декабря опубликовали третью часть расследования, где сообщалось, как действует курьерская сеть, через которую вывозят из республики миллионы долларов.
VESTI.KG
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