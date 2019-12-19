Прошел ровно год. В ГСБЭП ответили, что уточняют, завершена ли проверка имущества Матраимова

В Финполиции пообещали предоставить ответ в ближайшее время​

Ровно год назад президент Сооронбай Жээнбеков поручил правоохранительным органам проверить имущество экс-замглавы таможни Раимбека Матраимова. Делом занялся Финпол. В этой связи Vesti.kg поинтересовались в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями (Финполиция), на какой стадии находится проверка.

В пресс-службе ГСБЭП ответили, что уточняют, завершена ли проверка по имуществу Раимбека Матраимова, и пообещали предоставить ответ в ближайшее время.​

Напомним, на первой итоговой пресс-конференции, прошедшей 19 декабря 2018 года, президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что семья Матраимовых всегда работала на СДПК, а потом стала неугодной. Глава государства заверил, что даст соответствующее поручение правоохранительным органам.​

ГСБЭП в конце января 2019-го по поручению аппарата президента начала проверку имущества уволенного в ноябре 2017 года заместителя главы Таможенной службы Раимбека Матраимова.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 28 мая поручил Финполиции ускорить проверку имущества экс-заместителя председателя таможни. Он заявил, что нужно предоставить общественности полную, объективную информацию об имуществе Матраимова.

Радио «Азаттык» 29 мая опубликовало расследование «По следам выведенных из Кыргызстана миллионов долларов», в котором рассказывается о выводе с 2011 по 2017 год из республики через различные банки около 700 млн долларов. Деньги переводились в самые разные страны по всему миру – от Гонконга до США.​

Пресс-служба Финпола 3 июня сообщила, что начальник управления внутренних расследований и безопасности ГСБЭП Исламбек Матраимов был освобожден от должности 22 мая по собственному желанию.

Глава ГСБЭП Бакир Таиров 22 июня в интервью радио «Азаттык» заявил, что расследование, связанное с проверкой имущества Раимбека Матраимова, завершится на неделе. Кроме того, он ответил, что этот вопрос стал резонансным в обществе.​

Финполиция 24 июля подвела итоги проверки по имуществу Раимбека Матраимова, зарегистрированному в Кыргызстане. Кроме этого, ГСБЭП направила запросы для установления имущества Матраимова и его близких за пределами КР.

ГСБЭП 10 сентября сообщала Vesti.kg, что проверка по имуществу экс-заместителя председателя ГТС Раимбека Матраимова все еще продолжается. «Финпол» ждал ответы на отправленные запросы из ряда зарубежных стран.

В одной из гостиниц Стамбула 10 ноября неизвестный застрелил Айеркена Саймаити. В прессе его называли бизнес-партнером семьи Раимбека Матраимова.​

Президент 12 ноября уволил Эркина Сопокова с должности генерального консула Кыргызстана в Турции.​

Радио «Азаттык», Kloop и OCCRP 21 ноября опубликовали вторую часть расследования о том, как из Кыргызстана вывели 700 млн долларов.​

Депутат ЖК Искендер Матраимов 22 ноября вышел из состава комиссии по расследованию ситуации вокруг убийства Айеркена Саймаити.​

Бакир Таиров 26 ноября сообщил, что из КР вывели не 700, а 932 млн долларов.​

Мухаммедкалый Абылгазиев 28 ноября заявил, что в 2018 году из страны перевели 90 млрд долларов.​

Раимбека Матраимова 29 ноября вызвали на допрос в ГКНБ.​

Радио «Азаттык», Kloop и OCCRP 4 декабря опубликовали третью часть расследования, где сообщалось, как действует курьерская сеть, через которую вывозят из республики миллионы долларов.​

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