Смог в Бишкеке. Эколог предложил несколько способов решения проблемы

Сергей Криворучко полагает, что меры необходимо принимать срочно
Вот уже на протяжении нескольких месяцев одной из самых обсуждаемых тем среди бишкекчан является смог. Известный эколог Сергей Криворучко полагает, что экология в Бишкеке находится на границе катастрофы, в связи чем властям необходимо срочно принять меры.
«Вот здесь хоть какие замеры проводи - результат будет один: в городе катастрофа, - написал он на личной странице в социальной сети. - А нас ждут ещё два "томных" месяца - январь и февраль. Нужны срочные меры, чтобы на следующий год город посветлел. Именно действия, а не промо-акции. Если мэрия затрудняется, то уже писал ниже, а здесь повторю очевидные вещи, которые должны быть сделаны (именно реализованы!!) в кратчайшее время. Для облегчения бюрократических процедур можно объявить в городе и чрезвычайную ситуацию -это только поможет». (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены - прим. ред.)
Эколог полагает, что главных источников загрязнения воздуха в городе всего три - ТЭЦ, автотранспорт и частный сектор.
«Сейчас уже бессмысленно спорить, кто из них страшнее, - отметил он. - Из срочных мер по транспорту:
1) Немедленное решение правительства/мэрии по переводу городского легкового бензинового транспорта на газ, с дотационной поддержкой в 40-70%. Т.к. своих денег всё равно нет и не будет - предложить Газпрому, Роснефти и, например, Синойлу из РК, поучаствовать финансово. Пусть предложат свои дотационные программы по ускоренной газификации транспорта.Должна быть конкуренция, а не карманные "газовики".
2) Заменить в срочном порядке ВСЕ дизельные Мерседесы на газовые Isuzu такой же вместимости. Их выпускают в Узбекистане. Финансы или варианты замены власти должны найти сами: сами город загадили - самим и разгребать.
3) Срочное введение ограничений для ВСЕХ компаний такси и 100% исключение из такси дизельного и бензинового транспорта. Ускоренный перевод всех такси на газ (см п1), гибриды или электрички.
4) Полномерные автобусы в городе - только на газе. Их так же можно приобрести в Узбекистане, где налажено собственное производство комфортных полноценных автобусов MAN, что даже лучше китайских полуразмерных с сиденьями для подростков.
5) Закрыть навсегда тему импорта и производства любых видов топлива класса К2-К3 и с 2020 года - только К5. Нефтетрейдеры тоже дышат этой гадостью. Пусть чуть меньше прибыли, зато здоровее будут.
6) Ввоз/импорт автомобилей должен быть в рамках требований ЕАЭС, без изъятий, исключений и лазеек. Город забит техникой - больше некуда. Или вообще ограничить 100% пошлинами лет на 5.
7) При переводе авто на газ не спекулировать на теме "старых-новых" автомобилей, т.к. формально год выпуска авто погоды не делает: погоду делает вид и класс топлива. Это легко доказывается».
Вместе с тем Криворучко предложил и долгосрочные меры для решения данной проблемы.
«Из средне-долгосрочного:
1) Перевести ТЭЦ на газ, но оставить часть оборудования под уголь. На всякий случай. Кому нужно - уже наварились, но так кошмарить город дальше просто недопустимо. Придётся проглотить эту пилюлю за $400 млн, ибо на угле ТЭЦ оставлять нельзя.
2) Ускорить газификацию частного сектора. Если главный "газификатор" не справляется с объёмами - пригласить альтернативного, более проворного.
И в общем: Не нужно вестись на плюшки от радости обладания электромобилем СЕГОДНЯ и СЕЙЧАС. Всё придёт само, в своё время. И не у каждого есть сегодня возможность, желание и необходимость пересаживаться на электричку. Новых их здесь будут единицы, но нужен ли в городе дополнительный электрохлам, если своего дизельно-бензинового девать некуда?
Остальные вопросы можно решать по мере приближения весны и спада страстей по дронам, выявлению бань и печек с автошинами и прочих детских игрушек. А реальный, полновесный мониторинг качества городского воздуха проверенным и сертифицированным оборудованием по основным (а не избранным) параметрам весьма поможет встретить следующую зиму в приемлемой атмосфере», - поделился своим мнением эколог.
VESTI.KG
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!