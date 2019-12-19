Депутат ЖК просит найти тех, кто атаковал СМИ после материала о дорогих украшениях жены Матраимова

Дастан Бекешев напомнил, что DDoS-атаки незаконны
Виновники DDoS-атаки на ряд кыргызстанских СМИ, в том числе сайт Factcheck.kg, должны быть наказаны. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Дастан Бекешев.
В ходе своего выступления парламентарий попросил зарегистрировать данный факт в ЕРПП.
- 17 декабря произошло одно событие - Factcheck.kg провели расследование об одной семье, - сказал депутат. - После публикации анализа материал был перепечатан другими изданиями, и все они подверглись DDoS-атаке. Могут ли наши правоохранители проверить, откуда были эти атаки? Есть ли специалисты, которые могут провести расследование?
Бекешев добавил, что согласно законодательству КР, DDoS-атаки являются нарушением.
VESTI.KG
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