МВД: А. Атамбаеву вручено уведомление о подозрении в убийстве

Алмазбеку Атамабаеву вручено уведомление о подозрении в убийстве заместителя командира отряда спецназначения «Альфа» ГКНБ.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Сегодня, 18 декабря, адвокат А. Атамбаева Замир Жоошев сообщил отдельным информагентствам, что экс-президент Алмазбек Атамбаев официально не уведомлен о подозрении в убийстве заместителя командира «Альфа» Усена Ниязбекова

«В рамках досудебного производства, по результатам расследования фактов, произошедших в селе Кой-Таш Аламудунского района 7-8 августа т. г., с учетом экспертиз, Следственной службой МВД А. Атамбаеву в присутствии адвоката Сергея Слесарева вручено уведомление о подозрении по ст.130 (убийство) УК КР (убийство), — говорится в информации.

Источник: Баракелде, gezitter.org