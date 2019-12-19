МВД: А. Атамбаеву вручено уведомление о подозрении в убийстве

Алмазбеку Атамабаеву вручено уведомление о подозрении в убийстве заместителя командира отряда спецназначения «Альфа» ГКНБ.
Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Сегодня, 18 декабря, адвокат А. Атамбаева Замир Жоошев сообщил отдельным информагентствам, что экс-президент Алмазбек Атамбаев официально не уведомлен о подозрении в убийстве заместителя командира «Альфа» Усена Ниязбекова
«В рамках досудебного производства, по результатам расследования фактов, произошедших в селе Кой-Таш Аламудунского района 7-8 августа т. г., с учетом экспертиз, Следственной службой МВД А. Атамбаеву в присутствии адвоката Сергея Слесарева вручено уведомление о подозрении по ст.130 (убийство) УК КР (убийство), — говорится в информации.
Источник: Баракелде, gezitter.org
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