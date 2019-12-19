Торобай Колубаев, член «Народного парламента»: «Задержали, так как он поднял народный вопрос, жестоко наказали»

Т. Колубаев: С ним должны обойтись справедливо, оправдать его.

— Садыр Жапаров обязательно должен выйти на свободу, быть оправдан. Его задержали и жестоко наказали за то, что он отстаивал интересы народа, старался сделать так, чтобы государство и народ извлекали пользу от «Кумтора». С ним должны обойтись справедливо, оправдать его.

Источник: газета «Майдан.kg» №50 от 18.12.2019 / стр. 4