Равшан Жээнбеков при поддержке Запада предлагал Атамбаеву совершить переворот?

Обнародовано заключение государственной комиссии, изучавшей Кой-Ташские события.

В нем говорится, что ответственными за эти события являются Алмазбек Атамбаев и его сторонники. Комиссия поняла, что Атамбаев будет наказан за преступления, которые совершил на посту президента и признала, что он проигнорировал Конституцию и законы, разжигал межрегиональную вражду. В заключении Атамбаев обвиняется в массовых беспорядках, в попытке насильственного захвата власти, сопровождавшегося грабежами, что ответственность за Кой-Ташские события 7-8 августа полностью лежит на плечах Атамбаева и других зачинщиков.

Что касается активного участника этих событий Равшана Жээнбекова, то следственной службой расследуется досудебное производство по уголовному делу, зарегистрированному в ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 244 часть 2 (захват заложников) и статьей 264 (организация массовых беспорядков) УК КР.

По правде говоря, провалились планы Атамбаева, желавшего оказывать влияние на власть через нового президента, поэтому он ушел в оппозицию. Такая ситуация вынудила его объединиться с ненавистным ему Равшаном Жээнбековым. Потому что Равшан получил соответствующее задание от хозяев с Запада. Атамбаеву нужно было любыми способами, даже подружившись с шайтаном вернуть власть. А позади Равшана – деньги и западные интересы. Все мы помним, когда при своем режиме Атамбаев говорил следующее про Равшана Жээнбекова: «Он – вор, его место в тюрьме, при Акаеве он разграбил и распродал все государственное имущество».

Здесь нам нужно оглянуться назад и изучить биографию Равшана. Во времена Акаева Равшан через Майрам апче стал самым молодым министром в свои 30 лет, в Министерство госимущества. Отлично помог Акаевым в деле разграбления госимущества, да и себя не забыл. Знающие люди рассказывают, как он зазнался в то время. Наколотивший достаточно богатств Равшан выдвинул свою кандидатуру в Жогорку Кенеш через Талас. Но в Таласе в депутаты выдвинулся и сестренка Майрам Акаевой, из-за чего он рассорился с семьей Акаевых, так как никто не хотел снимать кандидатуру. Спустя некоторое время в народе усилились недовольства режимом Акаева, достигло апогея. Прочувствовав, что стул под Акаевыми пошатнулся, Равшан Жээнбеков сразу перешел в стан оппозиции, выступал против Акаева на митингах Розы Отунбаевой и Курманбека Бакиева. Он предал Акаева, который вскоре покинул страну, а президентом стал Бакиев. Но Равшан так и не достиг желаемого депутатского кресла. Он попросил у Бакиева должность мэра Бишкека, но безуспешно. Позднее Бакиев доверил ему посольство в Малайзии. Вроде работал, но когда народ начал выступать против Бакиева, он выступил против, сбежал в Америку, сказав: «Я подвергся гонениям». Хотя Равшан Жээнбеков заявлял, что революцию 2010 года совершил он в том числе, во время тех событий он отлеживался в США, не приезжал в Кыргызстан. Только когда власть Бакиевых была свергнута и он был уверен за свою безопасность, ему удалось вернуться в Кыргызстан и стать депутатом при помощи Текебаева. Даже тогда он не ходил смирно, заметил, как ухудшились отношения между Атамбаевым и Текебаевым, поставил под сомнение авторитет Текебаева внутри фракции, предал его, за что был исключен из фракции.

После ухода с депутатства Равшан Жээнбеков продолжал приставать к Атамбаеву, из-за чего потерпел неудачу на парламентских выборах 2015 года. Потому что ненавидящий его Атамбаев дал указание, чтобы ни одна партия не принимала его в свои ряды. Равшан Жээнбеков без устали критиковал Атамбаева и его дела.

В 2018 году от безысходности эти двое объединились и каждый из них пошел на деструктивные шаги, преследуя личные интересы. Равшан информировал о поддержке США и привлек на свою сторону представителей НПО и различных экспертов. С другой стороны были разговоры о том, что он получил от Атамбаева большую сумму денег. В то же время он надеялся, что через АША сможет попасть в парламент, а при смене власти стать премьер-министром.

Частенько проводили митинги возле «Форума», выдвигали требования власти, грозились пойти на решительные меры в случае невыполнения, сильно постарались раскачать ситуацию. Планировали совершить переворот, доведя недовольство народа до апогея. Они даже между собой поделили кресла президента, премьер-министра, спикера, министров. Наверное, по итогам следствия будет обнародован их план по захвату власти.

Нам повезло, кто знает, сколько человек бы полегло. К тому же сам Атамбаев говорил: «На таких переворотах обязательно будут человеческие жертвы, иначе никак».

Но все эти планы Атамбаева провалились, когда застрелили одного бойца спецназа, а других продержали в заложниках. В заключении комиссии также говорится, как в день задержания Атамбаева Равшан Жээнбеков не сидел без дела, написал: «5 тысяч человек идут в сторону «Белого дома», они ждут нашей команды». Стоит отметить, что в день штурма дома Атамбаева не было на месте событий Равшана. Тем не менее он быстро добрался до места и начал координировать. Ночью и на следующий день он готовил людей к захвату власти. 8 августа ночью он приехал на площадь и мониторил собравшихся людей.

Конечно, если он занимается координацией таких действий, организует и участвует в них, то он должен ответить. Как можно называть человека, который направляет на беспорядки, шумиху, нестабильность деньги и гранты, полученные из-за границы?

Атамбаев правильно говорил – место Равшана Жээнбекова в тюрьме. Пускай теперь эти двое там ругаются между собой.

Источник: газета «Майдан.kg» №50 от 18.12.2019 / стр. 5, gezitter.org