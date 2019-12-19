Уже не получится использовать уран как аргумент!

Некоторые политические силы, так называемая оппозиция готовы использовать любые аргументы, чтобы запятнать имя президента и очернить его.
Силы, говорящие об уране, постарались связать президента с добычей этого урана. Но президент С. Жээнбеков прислушался к народу, доказал, что он на стороне народа. Подписал закон, запрещающий разведку и добычу урановых месторождений. В соответствии с этим же законом запрещается ввозить в страну вещества, в составе которых содержится уран. Что нам остается сказать, уже не получится поднимать урановые вопросы, чтобы дестабилизировать ситуацию. Так что прекращайте! Вопрос решили в интересах народа. Успокойтесь!
Источник: газета «Майдан.kg» №50 от 18.12.2019 / стр. 5, gezitter.org
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