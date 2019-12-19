Господин Акылбек, оставьте в покое Россию, лучше расскажите про «Дамас»!

На политическом пространстве есть невысокий мужчина, зовут его Акылбек Жапаров. Щелкает как семечки экономические вопросы.

Ни разу в жизни не занимался бизнесом, но пополняет ряды олигархов. Временами делает неожиданные заявления. Если до этого он совершил «открытие», рассказав, как разбогател бывший президент Атамбаев, то несколько дней назад заявил, что 90% населения Кыргызстана поддерживает присоединение к России.

Он сказал следующее в интервью одному из СМИ: «Если сейчас провести опрос, то более 90% населения Кыргызстана поддержит присоединение к России. Я напомню, что в 1861 году мы добровольно вошли в состав Российской Империи». Наверное, только он сам знает, по какой причине сделал такое заявление. Акылбек любит постоянно напоминать, что он отлично знает экономику и голова у него хорошо работает. Но вместо того, чтобы озвучивать мысли, ставящие под сомнение нашу государственность, ему следовало бы поделиться своими соображениями по поводу развития экономики страны, улучшения условий жизни населения. Или ему наплевать на государственность и народ, потому что он сколотил состояние, которого хватит на него, на его семью и на потомство?

Если он так любит умничать, то пускай оставит в покое Россию, расскажет, на какие деньги построил отель «Дамас», как завладел гектарами земли на Иссык-Куле, освоил гектары земли в верхней части новостройки Кок-Жар в Бишкеке, заработал на продаже этой земли участками. Он также может рассказать о других коррупционных делах, вроде завладения предприятием «МИС» в Канте.

Источник: газета «Майдан.kg» №50 от 18.12.2019 / стр. 5, gezitter.org