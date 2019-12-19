Байсалов поставил на место Идиновну. Перестанет ли она теперь делить народ?

Чолпон Джакупова – известный общественный и политический деятель, руководительница правовой клиники «Адилет», которая отстаивает интересы многих бедолаг в Кыргызстане.

Нужно признать, что она всегда объективно и справедливо высказывалась и народ гордился ей, называя «наша Жанна д’Арк».

Но в последнее время становится очевидно, что она работала над тем, чтобы расколоть народ. Ее финансируют спонсоры из-за океана, которые хотят видеть в Кыргызстане «марионеточное государство, существующее на бумаге», как это было с Сирией и Ливией. Им же оказывают содействие манкурты и смутьяны, не любящие свою родину, страну, готовые ради денег продать своих родителей. Всех их мы коротко называем «нпошниками» (НПО). Эти нпошники, чтобы отрабатывать поступающие из-за границы деньги, организовывают вызывающие отвращения мероприятия, мало того, теперь пускают в ход грязные слова, вроде «аркалык», «оштук».

В том числе уважаемая нами «Жанна д’Арк» эже разместила на своей страничке в Фейсбуке пост, где изложила мысли по поводу «аркалыков». Внимательные сразу это заметили. Но она удалила пост, когда усилилось недовольство. Несмотря на это, она написала и это факт, выложила то, что было у нее внутри.

Посол КР в Великобритании Эдиль Байсалов заметил, что написала Ч. Джакупова, выложил скриншот и написал следующее в ответ: «Я не могу вмешиваться в политические дела. Но не могу молчать, когда народ делят надвое. Мы можем победить все – бедность, воровство, невежество. Но только сплотившись. Больше всего вредят народу те, кто учат других тому, как надо жить. Им бы следовало этого понять. Так нельзя. «Эжеке» меня заблокировала. Пускай она не озвучивает претензии к народу, передайте ему привет от посла».

Чуть ранее он написал другое сообщение Ч. Джакуповой: «Чолпон Идиновна, когда вы прислали мне скриншот с вашим якобы коментом про аркалыков, которым надо приготовиться к репрессиям, я не поверил. Но вот сейчас вы распространяете муть про северян-южан. Не знаю, как это воспринимать…» Она, как оказалось, сразу заблокировала Байсалова.

Если следовать логике Джакуповой, «аркалыки должны быть готовы к репрессиям». Это же деление народа надвое, на это надо реагировать. Куда мы пойдем, если известная личность вот так высказывается, чтобы отработать гранты? Возможно, нашей эжеке стало стыдно и она как-нибудь осмелится попросить прошения у народа?

Источник: газета «Майдан.kg» №50 от 18.12.2019 / стр. 1, gezitter.org