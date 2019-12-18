Кыргызстанца ранили, избили и вымогали 200 тыс рублей в Москве. Кто задержан

В правоохранительном ведомстве полагают, что четверо задержанных граждан КР причастны и к другим аналогичным преступлениям.

В Москве был ранен и избит гражданин Кыргызстана, кроме того, преступники вымогали у него 200 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел КР.



Представительство МВД республики в России проинформировало, что по подозрению в преступлении задержаны соотечественники потерпевшего.



В декабре в представительство МВД обратился 36-летний кыргызстанец. Он рассказал, что неизвестные преступники в Москве похитили его 33-летнего брата, вывезли в лес, нанесли ножевые ранения, избили и вымогали 200 тысяч рублей с последующей ежемесячной "отметкой" в 100 тысяч.

12 декабря при получении денег были задержаны четыре кыргызстанца в возрасте от 20 лет до 31 года. При задержании они оказали активное сопротивление. У подозреваемых изъяли помеченные для спецоперации деньги и три складных ножа.

Согласно данным Управления по борьбе с организованной преступностью МВД КР, задержанные состоят на оперативном учете как активные члены одной из организованных преступных группировок. В милицию и ранее поступала оперативная информация, что неизвестные граждане азиатской внешности активизировали преступную деятельность и под различными предлогами вымогают деньги у соотечественников. Имелись оперативные данные, что некие лица пытаются установить контроль над предпринимателями в Москве и Московской области (в кафе, ресторанах, на строительных рынках, среди таксистов и т.д.) с целью вымогательства.

Возбуждено уголовное дело по статьям 126 "Похищение человека" и 163 "Вымогательство" Уголовного кодекса РФ.

Подозреваемые задержаны и водворены в СИЗО на период следствия.

sputnik.kg