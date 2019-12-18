Члены «Кырк чоро» хотят подать в суд на канал «Апрель». Активисты требуют извинений

«Нас называют нациками, мырками, фашистами и сельскими»
Члены объединения «Кырк чоро», устроившие сегодня на площади митинг неподалеку от акции протеста REакция 2.0, заявили, что готовят судебный иск против телеканала «Апрель». Поводом стало то, что «апрелевцы» выставили движение «Кырк чоро» защитниками Раимбека Матраимова..
«Путь «апрелевцы» публично извинятся, иначе мы подадим на них в суд», - пригрозили протестующие.
Присутствующий на акции активист Айбек Мырза заявил, что в Кыргызстане сейчас идет информационная война.
«Нас называют нациками, мырками, фашистами и сельскими, - возмутился он. - Лично я не представитель «Кырк чоро», но нас почему-то приписывают к скандалу с голой бабой в музее. Мы не должны стать жертвами информационной войны.
Призываю все политические силы и всех неравнодушных принять участие в большом курултае 8 февраля будущего года, чтобы обсудить все накопившиеся проблемы в обществе. Там же мы намерены обсудить вопросы Кумтора и Джеруя.
Народные богатства не должны быть разграблены иностранными компаниями. Наши недра должны служить нашему народу».
На вопрос о том, где пройдет курултай, Айбек Мырза ответил: «Если надо будет, проведем курултай и в Кой-Таше».
VESTI.KG
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