Внимание: МЧС предупредило о сильном ветре в Бишкеке в ближайшие часы

Сегодня, 18 декабря, МЧС распространило штормовое предупреждение.

Штормовое предупреждение: понижение температуры, снег. Прогноз погоды по Кыргызстану

По данным МЧС, в Бишкеке в ближайшие часы ожидается сильный ветер со скоростью до 14 метров в секунду. Будьте осторожны!

Отметим, во время осадков и сильного ветра в Бишкеке возможны падения деревьев. Кроме того, сильный ветер может снести рекламные щиты, кровлю домов. Парковать машины под деревьями не рекомендуется.

Чтобы избежать несчастных случаев и повреждения личного имущества, автолюбителей просят не парковать свои автомобили рядом с деревьями и объектами облегченного типа. Пожалуйста, будьте осторожны!

В экстренных ситуациях можно обращаться в Call-центр мэрии столицы на номера телефонов: 1840 и 1850 круглосуточно, а также присылать фото и видеофакты по номеру: 0554 182 185.

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