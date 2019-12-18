Внимание: МЧС предупредило о сильном ветре в Бишкеке в ближайшие часы

Сегодня, 18 декабря, МЧС распространило штормовое предупреждение.
Штормовое предупреждение: понижение температуры, снег. Прогноз погоды по Кыргызстану
По данным МЧС, в Бишкеке в ближайшие часы ожидается сильный ветер со скоростью до 14 метров в секунду. Будьте осторожны!
Отметим, во время осадков и сильного ветра в Бишкеке возможны падения деревьев. Кроме того, сильный ветер может снести рекламные щиты, кровлю домов. Парковать машины под деревьями не рекомендуется.
Чтобы избежать несчастных случаев и повреждения личного имущества, автолюбителей просят не парковать свои автомобили рядом с деревьями и объектами облегченного типа. Пожалуйста, будьте осторожны!
В экстренных ситуациях можно обращаться в Call-центр мэрии столицы на номера телефонов: 1840 и 1850 круглосуточно, а также присылать фото и видеофакты по номеру: 0554 182 185.
kaktus.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!