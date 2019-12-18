В Бишкеке КамАЗ перевернулся и упал на женщину. Она скончалась на месте

Грузовик опрокинулся в результате столкновения с минивэном
В Бишкеке в результате ДТП грузовик опрокинулся и упал на пешехода. Женщина скончалась на месте. Об этом Vesti.kg сообщили в ГУОБДД.
- Сегодня в 14:25 на пересечении улиц Алыкулова - Долон произошло ДТП, - сказали инспекторы. - Автомобиль «Хонда стрим» столкнулся с КамАЗом. В результате чего грузовик упал на женщину, стоящую на обочине. Она скончалась на месте. Ей было 56 лет. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники УОБДД.
VESTI.KG
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!