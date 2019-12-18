В Бишкеке КамАЗ перевернулся и упал на женщину. Она скончалась на месте

Грузовик опрокинулся в результате столкновения с минивэном

В Бишкеке в результате ДТП грузовик опрокинулся и упал на пешехода. Женщина скончалась на месте. Об этом Vesti.kg сообщили в ГУОБДД.

- Сегодня в 14:25 на пересечении улиц Алыкулова - Долон произошло ДТП, - сказали инспекторы. - Автомобиль «Хонда стрим» столкнулся с КамАЗом. В результате чего грузовик упал на женщину, стоящую на обочине. Она скончалась на месте. Ей было 56 лет. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники УОБДД.

VESTI.KG