В Сокулукском районе женщина попыталась убить свою подругу 

Пьяная ссора закончилась поножовщиной
В дежурную часть ОВД Сокулукского района 17 декабря поступило сообщение о том, что в территориальную больницу поступила женщина с ножевым ранением.
По приезду милиция установила, что потерпевшей оказалась 32-летняя местная жительница К.С., которая пояснила, что не знает, кто нанес ей телесные повреждения. Она сообщила, что в этот день распивала спиртные напитки со своими подругами у знакомого в доме.
Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по статье 39-130 (Покушение на убийство) УК КР.
В ходе досудебного производства были допрошены все лица, указанные потерпевшей. По подозрению в совершении данного преступления была задержана 31-летняя Р.Б.
По предварительной версии следствия, преступление совершенно на почве пьяной ссоры между женщинами.
В настоящее время подозреваемая водворена в ИВС ОВД Сокулукского района. Назначены все необходимые экспертизы.
VESTI.KG
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