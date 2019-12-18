В Сокулукском районе женщина попыталась убить свою подругу

Пьяная ссора закончилась поножовщиной

В дежурную часть ОВД Сокулукского района 17 декабря поступило сообщение о том, что в территориальную больницу поступила женщина с ножевым ранением.

По приезду милиция установила, что потерпевшей оказалась 32-летняя местная жительница К.С., которая пояснила, что не знает, кто нанес ей телесные повреждения. Она сообщила, что в этот день распивала спиртные напитки со своими подругами у знакомого в доме.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по статье 39-130 (Покушение на убийство) УК КР.

В ходе досудебного производства были допрошены все лица, указанные потерпевшей. По подозрению в совершении данного преступления была задержана 31-летняя Р.Б.

По предварительной версии следствия, преступление совершенно на почве пьяной ссоры между женщинами.

В настоящее время подозреваемая водворена в ИВС ОВД Сокулукского района. Назначены все необходимые экспертизы.

VESTI.KG