Минздрав КР рассказал о состоянии пострадавших на границе с Таджикистаном

В Баткенскую областную больницу поступили шесть пострадавших кыргызстанцев — четверо военнослужащих и два гражданских.

Пресс-служба Министерства здравоохранения КР сообщила о состоянии кыргызстанцев, пострадавших в ходе инцидента на кыргызско-таджикской границе.

Инцидент между гражданами двух стран, по информации Госпогранслужбы, произошел сегодня утром в селе Кой-Таш: примерно 180 кыргызстанцев и таджикистанцев, живущих на приграничной территории, забросали друг друга камнями. Позже были проведены переговоры пограничных представителей, руководителей областных администраций и сотрудников правоохранительных органов КР и РУз. Однако в ходе переговоров инцидент повторился.

Как отмечает ГПС, примерно в 12:30 в Баткенскую областную объединенную больницу поступили шесть пострадавших — четверо военнослужащих и двое гражданских.

"У двоих пострадавших (военнослужащий и гражданский) огнестрельные ранения. У остальных закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, ушибы. Состояние всех относительно удовлетворительное", — говорится в сообщении.

Сейчас пострадавшие проходят обследования.

"Одного военнослужащего готовят к операции по извлечению пули. Все находятся под наблюдением, лекарственные средства и изделия медицинского назначения имеются в достаточном количестве", — добавили в ГПС.

В настоящее время переговоры возобновлены. Sputnik Кыргызстан следит за ситуацией на границе.



sputnik.kg