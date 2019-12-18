Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается похолодание

21-26 декабря в Кыргызстане ожидается неустойчивая погода, на большей части территории снег. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
По ее данным, в Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской областях в предгорных и горных районах и по востоку Иссык-Кульской области ожидаются интенсивные осадки. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. В отдельных районах усиление западного ветра до 15-20 метров в секунду.
Значительное понижение температуры воздуха ожидается 24-26 декабря в Чуйской, Таласской долинах ночью до −20 градусов, днем −8...-3, по северу Чуйской области −7...−12 градусов, в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью до −9 градусов, днем 0...+5, в зоне земледелия Иссык-Кульской области до −11 градусов ночью, днем −3...+2 градуса, в Нарынской области ночью −25...−20, днем −10...−5 градусов, в Ат-Башинском районе ночью до −29 градусов, днем −17...−12.
24.kg
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