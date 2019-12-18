Шестеро пострадавших госпитализированы в результате конфликта на кыргызско-таджикской границе

Двое получили огнестрельные ранения
Сегодня примерно в 12-30 в Баткенскую областную объединенную больницу поступили шестеро пострадавших в результате конфликта на кыргызско-таджикской границе, из них четверо военнослужащих и двое гражданских. У двоих пострадавших (военнослужащий и гражданский) огнестрельные ранения. У остальных диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, ушибы. У всех состояние относительно удовлетворительное.
На данный момент пострадавшие проходят обследования. Одного военнослужащего готовят к операции по извлечению пули.
Все находятся под наблюдением. Лекарственные средства и изделия медицинского назначения имеются в достаточном количестве.
VESTI.KG
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