Жээнбеков, Джумабеков и Абылгазиев - не видят, не слышат, не говорят

Сегодня, 18 декабря, на площади Ала-Тоо проходит мирная акция в поддержку свободы слова #REакция 2.0.

Гражданские активисты, журналисты и простые граждане пришли, чтобы поддержать СМИ и выразить свое недовольство отсутствием реакции властей на журналистское расследование о коррупции.



Мирная акция за свободу слова возле "Белого дома". Как это было 9

Участники митинга пришли с транспарантами и плакатами. На одном из них - президент Сооронбай Жээнбеков, спикер Дастанбек Джумабеков и премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Портрет повторяет устойчивую композицию из трех обезьяньих фигур, закрывающих лапами глаза, уши и рот. На этой картинке уши купюрами закрыты у премьер-министра, глаза закрыты у президента, рот закрыт у спикера.

Фото дня: Жээнбеков, Джумабеков и Абылгазиев - не видят, не слышат, не говорят

Кыргызстанцы недовольны тем, что власти не предпринимают реальных действий в борьбе с коррупцией и не реагируют на расследование о коррупции на таможне, в котором фигурирует Райымбек Матраимов.

Митинг 18 декабря является продолжением первой акции REакция, прошедшей 25 ноября. Тогда граждане, недовольные отсутствием адекватной реакции госорганов на журналистское расследование о коррупции, сами организовали митинг после дискуссии в соцсетях. На этот раз поводом стало давление на СМИ. Ранее семья Матраимовых подала иск к "Азаттыку", Kloop, "24.kg" и журналисту Али Токтакунову и потребовала компенсацию в размере почти 60 млн сомов. Затем истцы отозвали свое заявление об аресте банковских счетов СМИ.

kaktus.media