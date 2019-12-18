Кыргызстан получит 5 миллионов евро на водоснабжение города Исфаны

Кыргызстан получит 5 миллионов евро на реабилитацию системы водоснабжения в городе Исфане Баткенской области.
Проект ратификации соглашения с Европейским банком и Евросоюзом сегодня рассматривают в Жогорку Кенеше.
По словам чиновников Министерства сельского хозяйства, финансирование Европейского банка реконструкции и развития составляет 1,6 миллиона евро в виде кредита. Финансирование Европейского союза из средств Инвестиционного фонда для Центральной Азии — 2,4 миллиона евро — это грант.
ЕБРР выделит миллион евро в качестве гранта технического сотрудничества.
Кредит выделяют на 15 лет под один процент годовых. Срок реализации проекта — три года.
Депутаты поддержали ратификацию, отметив, что в Баткенской области водоснабжение не налажено. Нардеп Айнуру Алтыбаева напомнила, что проблема с чистой водой начинается с началом дождей, и попросила представителей профильного ведомства решить этот вопрос. Документ ушел на голосование.
24.kg
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