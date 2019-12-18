Ничего каверзного. Ирина Карамушкина рассказала, о чем депутаты говорили с Бекназаровым на закрытом заседании

Народная избранница полагает, что Сооронбай Жээнбеков выбрал удобную для себя кандидатуру посла. Она не исключает, что была заключена некая сделка

Ни один из членов комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности не задал каверзных вопросов Азимбеку Бекназарову во время рассмотрения его кандидатуры на должность посла Кыргызстана в Малайзии. Об этом Vesti.kg сообщила депутат Ирина Карамушкина.

- Дипломаты должны владеть хотя бы одним из международных языков,- напомнила парламентарий. - Я удивилась, неужели настолько обеднело министерство иностранных дел, что не смогли найти нормального и профессионального человека. Он не такой харизматичный, чтобы представлять Кыргызстан. Я попросила коллег опомниться. Не было никаких каверзных вопросов. Они говорили ему, что там распространена халал-продукция и о культурной составляющей Малайзии. Думаю, что президент Жээнбеков выбрал удобную для себя фигуру, и считаю, что между ними была заключена сделка.

На заседании профильного комитета Карамушкина задала вопрос Бекназарову на английском языке: «How old are you?» (Сколько вам лет?). Однако тот сказал ей, что ответит на вопрос позже.

- Я задала самый простой вопрос на уровне пятого класса: «Сколько вам лет?»,- отметила Карамушкина. - Он принципиально отвечал на кыргызском языке и сказал, что ответит позже на мой вопрос. Бекназаров не понял мой вопрос и сам это подтвердил.

В ближайшее время палата должна утвердить кандидатуру Бекназарова на пост посла КР, затем документ должен подписать президент

Поясним, вчера, 17 декабря, парламентский комитет по международным делам, обороне и безопасности одобрил кандидатуру Азимбека Бекназарова на должность посла Кыргызстана в Малайзии.

12 членов комитета проголосовали за кандидатуру Азимбека Бекназарова, и только Ирина Карамушкина выступила против.

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