Уволен начальник Управления капстроительства Бишкека — за что

Рассматривается ответственность еще двух чиновников. Такое решение принято после планерки, где изучили работу руководителей местных органов власти.

Из-за аварии на теплотрассе в школе №3 уволен глава Управления капитального строительства мэрии Бишкека Азамат Омурзаков, сообщила пресс-служба муниципалитета.

Распоряжение подписал мэр Азиз Суракматов.

16 декабря на планерке в мэрии рассмотрели вопрос эффективности работы руководителей и сотрудников городских служб и подразделений. Также на дисциплинарной комиссии будет рассмотрен вопрос соответствия занимаемым должностям заместителя акима Октябрьского района по социальным вопросам Асель Куламбаевой и заместителя главы УКС Асхата Медетбек уулу.



Городские власти напомнили, что из-за халатности некоторых сотрудников на теплотрассе в школе №3 в ноябре произошла авария — отопления не было ни в учебном заведении, ни в соседнем детсаду №117. Образовательное учреждение получило предписание санврача о закрытии, учащиеся 5–11-х классов временно занимались в школе №39, а у начальных классов были непредвиденные каникулы. Садик закрыли, логопеды работали с детьми на дому.

Управление капитального строительства провело тендер на аварийный ремонт в школе (1,08 миллиона сомов) и детсаду (181 тысяча). При этом чиновники не проверили правильность составления локальной сметы и дефектного акта, а также их обоснованность.

По поручению мэра Суракматова и при вмешательстве вице-мэра Мирлана Амантурова затраты на ремонт не превысили 30 тысяч сомов, тендер был отменен. Тепловая энергия в школу и сад поступила сразу же, отметили в муниципалитете.

sputnik.kg