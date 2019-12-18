Как получить скидку на обучение в АУЦА?

Качественное высшее образование – это крепкий фундамент для построения карьеры. Американский университет в Центральной Азии (АУЦА).

Представляющий собой международное, мультидисциплинарное сообщество, в лучших традициях американского образования в сфере гуманитарных наук воспитывает будущих лидеров и создает лучшие условия для обучения и практики. АУЦА открывает возможности для многих студентов Кыргызстана, СНГ и не только, для получения высшего образования, предоставляя скидки на обучение.



Для одаренных студентов вуз предлагает два вида скидок: для талантов и абитуриентов с лучшими академическими показателями (например: обладателям "Золотого Сертификата"). Она частично, и даже полностью покрывает стоимость обучения.

Скидки на обучение также выдаются при рассмотрении материального положения и творческих способностей студента. Также, имеется отдельный вид скидки для лиц с ограниченными возможностями. Размер той или иной скидки определяется в результате рассмотрения заявления и сопровождающих документов.

На сегодняшний день, 70% всех студентов с первого по - четвертый курсы учатся в АУЦА со скидкой.

Кто может претендовать на скидку?

Абитуриент, рекомендованный для зачисления на одно из направлений в АУЦА и имеющий гражданство КР или стран СНГ

Студент АУЦА, обладающий статусом Full-time

Как подать заявку на получение скидки?

Необходимые шаги:

Заполнить заявление

Написать эссе на тему "Почему я нуждаюсь в скидке" на английском языке

Предоставить необходимые документы, подтверждающие материальное положение абитуриента.

*Полный пакет документов должен быть предоставлен не позднее установленных сроков.

Дополнительная информация:

Бланк заявления, перечень необходимых документов и сроки их приема можно получить в офисе по стипендиям и финансовой поддержке студентов или скачать с сайта: www.auca.kg/en/financial_aid/. Здесь же можно подробно прочитать какие виды скидок есть на 2020 год.

Собранная информация строго конфиденциальна и используется только Комитетом по финансовой поддержке университета для определения суммы скидки, которая должна быть предоставлена будущему студенту АУЦА.

Хотим отметить, что в университете также существуют разные конкурсы для получения скидки на обучение. Некоторые департаменты сами проводят свои конкурсы, где фин.поддержка осуществляется студенту, зачислившемуся на данный факультет.

kaktus.media