Как получить скидку на обучение в АУЦА?

Качественное высшее образование – это крепкий фундамент для построения карьеры. Американский университет в Центральной Азии (АУЦА).
Представляющий собой международное, мультидисциплинарное сообщество, в лучших традициях американского образования в сфере гуманитарных наук воспитывает будущих лидеров и создает лучшие условия для обучения и практики. АУЦА открывает возможности для многих студентов Кыргызстана, СНГ и не только, для получения высшего образования, предоставляя скидки на обучение.
Для одаренных студентов вуз предлагает два вида скидок: для талантов и абитуриентов с лучшими академическими показателями (например: обладателям "Золотого Сертификата"). Она частично, и даже полностью покрывает стоимость обучения.
Скидки на обучение также выдаются при рассмотрении материального положения и творческих способностей студента. Также, имеется отдельный вид скидки для лиц с ограниченными возможностями. Размер той или иной скидки определяется в результате рассмотрения заявления и сопровождающих документов.
На сегодняшний день, 70% всех студентов с первого по - четвертый курсы учатся в АУЦА со скидкой.
Кто может претендовать на скидку?
Абитуриент, рекомендованный для зачисления на одно из направлений в АУЦА и имеющий гражданство КР или стран СНГ
Студент АУЦА, обладающий статусом Full-time
Как подать заявку на получение скидки?
Необходимые шаги:
Заполнить заявление
Написать эссе на тему "Почему я нуждаюсь в скидке" на английском языке
Предоставить необходимые документы, подтверждающие материальное положение абитуриента.
*Полный пакет документов должен быть предоставлен не позднее установленных сроков.
Дополнительная информация:
Бланк заявления, перечень необходимых документов и сроки их приема можно получить в офисе по стипендиям и финансовой поддержке студентов или скачать с сайта: www.auca.kg/en/financial_aid/. Здесь же можно подробно прочитать какие виды скидок есть на 2020 год.
Собранная информация строго конфиденциальна и используется только Комитетом по финансовой поддержке университета для определения суммы скидки, которая должна быть предоставлена будущему студенту АУЦА.
Хотим отметить, что в университете также существуют разные конкурсы для получения скидки на обучение. Некоторые департаменты сами проводят свои конкурсы, где фин.поддержка осуществляется студенту, зачислившемуся на данный факультет.
kaktus.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!