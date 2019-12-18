В бишкекском детсаду били ребенка? Мэрия рассказала версию матери

Сегодня утром два вице-мэра и глава Управления образования столицы поехали в детский сад №145, чтобы разобраться в произошедшем.
Пресс-служба мэрии Бишкека прокомментировала появившееся в интернете видео из детского сада, при просмотре которого можно предположить, что кто-то из сотрудников избивает ребенка.
В социальных сетях опубликованы кадры, на которых видна дверь средней группы столичного детсада №145. За дверью слышны сильный плач ребенка, крики женщины и звуки ударов.
На видео отреагировали городские власти — вице-мэры Татьяна Кузнецова, Азиз Алымкулов, глава Управления образования мэрии Сауле Мейрманова и сотрудники правоохранительных органов побывали в дошкольном учреждении.
Как пояснили в муниципалитете, за дверью плакала школьница — дочь няни А. И.
"Девочка, которая учится в первом классе соседней школы, после уроков должна была прийти на работу к маме, но опоздала. Мать стала ругать дочь. Женщина сейчас сильно расстроена произошедшим... Девочка не смогла предупредить ее, что опоздает, поэтому мать сильно переживала за ребенка", — рассказали в мэрии.
Отмечается, что А. И. работает няней уже пять лет. Как заверили в пресс-службе, родители воспитанников указанного детсада не имеют претензий ни к условиям пребывания детей, ни к самой няне.
sputnik.kg
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