Почти 27 тысяч школьников примут участие во втором туре Республиканской олимпиады

В текущем году Министерство образования впервые привлекло независимую организацию для разработки заданий
Второй тур Республиканской олимпиады учащихся пройдет 19-20 декабря 2019 года. В нем примут участие школьники, занявшие 1, 2 и 3 места на первом этапе олимпиады, который проходил во всех школах республики.
Во второй тур прошло 26 983 учащихся.
В текущем году Министерство образования и науки впервые привлекло независимую организацию для разработки заданий для второго тура по каждому предмету и критериев оценки работ. Ранее такое практиковалось на областных и республиканском этапах состязания.
Также если ранее задания второго этапа разрабатывали районные и городские отделы образования, то теперь единые задания, разработанные независимыми экспертами, будут одновременно высланы 19-20 декабря на электронные адреса ответственных специалистов на местах.
Второй этап пройдет в два тура – практический и теоретический.
Оба тура начнутся в 10.00 одновременно по всей республике и продлятся не менее четырех часов каждый.
После завершения каждого тура также на электронные адреса ответственных специалистов будут высланы инструкции для членов жюри и критерии оценивания работ.
Республиканская олимпиада проводится по следующим предметам:
• кыргызский язык и литература для школ (классов) с кыргызским языком обучения,
• кыргызский язык и литература для школ (классов) с русским языком обучения,
• русский язык и литература для школ (классов) с кыргызским языком обучения,
• русский язык и литература для школ (классов) с русским языком обучения,
• английский язык,
• математика,
• информатика,
• физика,
• химия,
• биология,
• география,
• история.
Ответственность за организацию и проведение второго этапа олимпиады возложена на руководителей районных отделов образования и городских управлений образования. Ранее министерство образования и науки обеспечило территориальные структуры соответствующими инструкциями по проведению и требованиями по каждому предмету.
VESTI.KG
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!