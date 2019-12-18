Почти 27 тысяч школьников примут участие во втором туре Республиканской олимпиады

В текущем году Министерство образования впервые привлекло независимую организацию для разработки заданий

Второй тур Республиканской олимпиады учащихся пройдет 19-20 декабря 2019 года. В нем примут участие школьники, занявшие 1, 2 и 3 места на первом этапе олимпиады, который проходил во всех школах республики.

Во второй тур прошло 26 983 учащихся.

В текущем году Министерство образования и науки впервые привлекло независимую организацию для разработки заданий для второго тура по каждому предмету и критериев оценки работ. Ранее такое практиковалось на областных и республиканском этапах состязания.

Также если ранее задания второго этапа разрабатывали районные и городские отделы образования, то теперь единые задания, разработанные независимыми экспертами, будут одновременно высланы 19-20 декабря на электронные адреса ответственных специалистов на местах.

Второй этап пройдет в два тура – практический и теоретический.

Оба тура начнутся в 10.00 одновременно по всей республике и продлятся не менее четырех часов каждый.

После завершения каждого тура также на электронные адреса ответственных специалистов будут высланы инструкции для членов жюри и критерии оценивания работ.

Республиканская олимпиада проводится по следующим предметам:

• кыргызский язык и литература для школ (классов) с кыргызским языком обучения,

• кыргызский язык и литература для школ (классов) с русским языком обучения,

• русский язык и литература для школ (классов) с кыргызским языком обучения,

• русский язык и литература для школ (классов) с русским языком обучения,

• английский язык,

• математика,

• информатика,

• физика,

• химия,

• биология,

• география,

• история.



Ответственность за организацию и проведение второго этапа олимпиады возложена на руководителей районных отделов образования и городских управлений образования. Ранее министерство образования и науки обеспечило территориальные структуры соответствующими инструкциями по проведению и требованиями по каждому предмету.



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