Митинг в защиту свободы слова — онлайн-репортаж из центра Бишкека

В Бишкеке проходит митинг, как сообщили организаторы, в защиту свободы слова, СМИ и против коррупции.

На акцию собрались журналисты, активисты и другие граждане. Ее предложили провести после миллионных исков семьи бывшего заместителя председателя Государственной таможенной службы Райыма Матраимова к трем СМИ.

25 ноября проходил аналогичный митинг против коррупции на таможне.

sputnik.kg