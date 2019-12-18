В Иссык-Кульской области сошли с рельсов 8 вагонов с углем

Топливо предназначалось для бишкекской ТЭЦ

В Иссык-Кульской области с рельсов сошли 8 вагонов с углем. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе ГП «НК «Кыргыз темир жолу».

- Инцидент произошел сегодня ночью на участке Рыбачье - Джел-Арык, - пояснили там. - С рельсов сошли 8 вагонов с углем, который везли на ТЭЦ Бишкека. Жертв и пострадавших нет. Вагоны не перевернулись. На месте происшествия находится все руководство «Кыргыз темир жолу». Что стало причиной аварии, пока неизвестно. В данный момент проводятся работы по восстановлению движения поездов.

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