В Иссык-Кульской области сошли с рельсов 8 вагонов с углем

Топливо предназначалось для бишкекской ТЭЦ
В Иссык-Кульской области с рельсов сошли 8 вагонов с углем. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе ГП «НК «Кыргыз темир жолу».
- Инцидент произошел сегодня ночью на участке Рыбачье - Джел-Арык, - пояснили там. - С рельсов сошли 8 вагонов с углем, который везли на ТЭЦ Бишкека. Жертв и пострадавших нет. Вагоны не перевернулись. На месте происшествия находится все руководство «Кыргыз темир жолу». Что стало причиной аварии, пока неизвестно. В данный момент проводятся работы по восстановлению движения поездов.
VESTI.KG
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!