Как Дед Мороз исполнил мечту маленького мальчика — истории 18 декабря в КР

В тот день СМИ рассказали о новогоднем чуде для семилетнего Амира Салеева. За год до этого мальчик написал письмо Деду Морозу, где рассказал о своей мечте сняться в телевизионной программе.

Корреспонденты Sputnik Кыргызстан проводят много времени в библиотеке, чтобы выяснить, о чем писали СМИ в последнюю сотню лет. Мы узнали, какие события волновали общественность в разные годы 18 декабря. При подготовке материала использованы архивы газет "Советская Киргизия" и "Вечерний Бишкек", а также сводки информационных агентств. Редакция Sputnik Кыргызстан благодарит за содействие коллектив Национальной библиотеки КР.

1936. В Советском Союзе прошли соревнования телеграфистов. Приказом Народного комиссариата связи СССР за отличную работу премировали месячным окладом лучших специалистов. Среди них были телеграфисты из Фрунзе Бикмеева, Арзамасцев, инженер Лелюхин и лучший доставщик телеграмм Канцерова.



1840. В газете "Советская Киргизия" рассказали об итогах пробного посева джута в Васильевском совхозе Фрунзенской области: специалистам удалось получить не только технически полноценное волокно, но и качественные семена. Считалось, что это открыло новые перспективы для совхозов Киргизии.

1943. В промысловой артели "8 марта" открылся спичечный цех. Его дневная производительность была 200 пачек.

1956. Жители города Фрунзе жаловались, что не могут попасть в магазины. Время их работы совпадало с графиком трудового дня у рабочих, даже обеденный перерыв был в один и тот же период.

1965. Киргизский государственный институт физической культуры отметил 10-летие. Историю его создания рассказали в газете "Советская Киргизия". В 1934 году преподаватель по физическому воспитанию стала готовить специалистов в Киргизском государственном педагогическом училище. В 1947 году правительство республики приняло решение об обучении будущих физруков во всех институтах Фрунзе, Оша и Пржевальска.

Однако вскоре их подготовка перестала удовлетворять возросшие требования, и в 1955 году при поддержке вузов Ленинграда и Москвы открылся самостоятельный Киргизский государственный институт физической культуры. Спустя 10 лет там было уже 11 кафедр.

1986. Четверть века назад на базе Киргизского государственного университета был создан первый вузовский спортивный клуб республики. В честь этой даты в зале борьбы состоялся турнир по классической борьбе. Отмечалось, что в основном победителями становились студенты физкультурного университета, однако в одной из категорий победили гости из Казахстана.

1991. В газете "Советская Киргизия" опубликовали обращение милиционеров: "Если с вас на улице или в темной подворотне сорвали серьги, а вы по каким-то причинам до сих пор к нам не обратились, то самое время это сделать. Сотрудниками столичного УВД задержан некто К., подозреваемый в совершении таких преступлений", — обратились сотрудники правоохранительных органов.

1993. В два часа ночи в 6-м микрорайоне в салоне "Москвича" обнаружили труп бишкекчанина А. Никулина с ранением в голову и грудную клетку.

2002. В тот день СМИ рассказали о новогоднем чуде для семилетнего Амира Салеева. За год до этого мальчик написал письмо Деду Морозу, в котором рассказал о своей мечте сняться в телевизионной программе. Спустя полгода Амир стал ведущим детской передачи "Потягушки" на бишкекском телеканале КООРТ. Первая программа вышла в эфир в День защиты детей, а накануне Нового года ожидался ее двадцать пятый выпуск.

2008. В Бишкеке воруют кусты можжевельника, посаженные для украшения столицы. Растения выкапывали практически сразу после того, как работники совхоза декоративного садоводства уезжали с места посадки.

"На данный момент наши потери составляют восемнадцать саженцев, и это за два дня! Посадим рядок, на следующий день возвращаемся, чтобы продолжить работу, а кустиков уже нет. Дело в том, что цена их — 650 сомов за штуку. Плюс, когда производится посадка, необходимо завозить новый грунт. В общем, каждый куст обходится в тысячу. А по плану мы должны посадить еще 700 растений", — жаловался директор совхоза Замир Асанбаев.

Отмечалось, что сажать можжевельник можно только зимой. По этой причине в январе было запланировано высадить еще 5 тысяч саженцев.



2012. В русле реки Ала-Арчи из-за морозов образовалась огромная наледь. Спустя несколько часов поднялся уровень воды, которая хлынула во дворы ближайших домов. По тревоге был поднят весь личный состав МЧС Первомайского района. В срочном порядке пришлось эвакуировать три семьи. Двое суток с помощью тяжелой техники городские коммунальные службы и сотрудники МЧС пытались пробить в толстой корке льда небольшое русло, а в некоторых местах пришлось проводить взрывные работы.

"Вы посмотрите, взрывной волной у меня выбило все окна. Разве можно близ жилых домов это делать? А если бы пострадали ни в чем не повинные люди", — плакала женщина.

Однако, по словам спасателей, взрывы были необходимы. Проводились они при соблюдении мер безопасности. Отмечалось, что в этой ситуации виноваты сами жители: русло реки они превратили в мусорку. Ковш экскаватора вытащил на берег гору хлама: пластиковые бутылки, целлофановые пакеты, даже отходы швейного производства… С наступлением зимы мусор превратился в настоящую плотину, и воде было некуда течь.

2016. У Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева установили четыре арт-скамейки. "Подобные скамейки есть и в других странах, только немного изменен дизайн. Цель их установки — помочь людям говорить лицом к лицу", — рассказал аким Свердловского района столицы Самарбек Болотбеков.



2018. Россия выделила 10,9 миллиона рублей на капитальный ремонт каракольского музея имени Н. М. Пржевальского и благоустройство его территории. Отмечалось, что в следующем году планировалось отпраздновать 180-летие со дня рождения русского путешественника.

"Музею 60 лет, 40 лет назад сделали пристройку к зданию. Капитальный ремонт не проводился. Я обратилась за помощью в администрацию города и Иссык-Кульской области, но денег не дождалась. Тогда решила обратиться в организацию "Русское географическое общество", а позже — в посольство России в Кыргызстане. Подготовила письмо и смету, ее одобрили. В мае прошлого года меня поддержал посол Андрей Крутько", — рассказала директор музейного комплекса Зинагуль Камбарова.

sputnik.kg