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В Бишкеке подведут итоги​ конкурса «Китеп – билим булагы»

Победителям вручат велосипеды, гироскутеры и фитнес-часы

В Бишкеке подведут итоги конкурса «Китеп – билим булагы», который был проведен​ по инициативе депутата городского кенеша Аскарбека Куручбекова.​

Сообщается, что церемония награждения состоится завтра.​

Всего в проекте участвовали 190 учеников 6-11-х классов.​

Победители награждаются следующими призами:

6-е классы

1-е место – диплом и​ велосипед;

2-е место – диплом и гироскутер;

3-е место – диплом и фитнес-часы.

7-е классы

1-е место – диплом и​ велосипед;

2-е место – диплом и гироскутер;

3-е место – диплом и фитнес-часы.

8-е классы

1-е место – диплом и​ велосипед;

2-е место – диплом и гироскутер;

3-е место – диплом и фитнес-часы.

9-11-е классы

1-е место – диплом и​ ноутбук;

2-е место – диплом и велосипед;

3-е место – диплом и гироскутер.

Родителям призеров будут вручены благодарственные письма, а учителям – сертификат на двухдневную экскурсию в Алматы.

vesti.kg 

           

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