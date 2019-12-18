Победителям вручат велосипеды, гироскутеры и фитнес-часы
В Бишкеке подведут итоги конкурса «Китеп – билим булагы», который был проведен по инициативе депутата городского кенеша Аскарбека Куручбекова.
Сообщается, что церемония награждения состоится завтра.
Всего в проекте участвовали 190 учеников 6-11-х классов.
Победители награждаются следующими призами:
6-е классы
1-е место – диплом и велосипед;
2-е место – диплом и гироскутер;
3-е место – диплом и фитнес-часы.
7-е классы
1-е место – диплом и велосипед;
2-е место – диплом и гироскутер;
3-е место – диплом и фитнес-часы.
8-е классы
1-е место – диплом и велосипед;
2-е место – диплом и гироскутер;
3-е место – диплом и фитнес-часы.
9-11-е классы
1-е место – диплом и ноутбук;
2-е место – диплом и велосипед;
3-е место – диплом и гироскутер.
Родителям призеров будут вручены благодарственные письма, а учителям – сертификат на двухдневную экскурсию в Алматы.
vesti.kg
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